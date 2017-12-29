Hayvanat Bahçesinden Şok Eden Görüntüler! Kafesindeki Ayıyı Kafasından Vurarak Öldürdü
Mynamar'daki hayvanat bahçesinde çekildiği iddia edilen görüntülerde, elinde tüfek olan adam nesli tükenmekte olan bir ayıyı kafasından vurarak öldürdü.
Myanmar'daki bir hayvanata bahçesini ziyaret eden Çinli turist, kafesindeki ayıyı tüfekle kafasından vurarak öldürdü. Şoke eden görüntüler internette büyük tepki çekti.
NESLİ TÜKENİYOR
Asya kökenli siyah ayının nesli tükenmekte olan bir tür olduğu öğrenildi. İlk başta olayın Çin'deki Yunnan Eyaletinde meydana geldiği öne sürüldü. Yunnan polisi iddiaları soruşturdu ve videodaki adamın Çinli olduğunu iddia etti ancak Pekin Haber'e göre video Myanmar'da çekildi.
TÜFEKLE KAFASINDAN VURDU
Ağzındaki sigarasıyla kafese yaklaşan adam ayının kafasına kalaşnikof marka tüfekle ateş eti ve gülerek olay yerinden uzaklaştı. Videoda adamın kafes içinde tutulan ayıya Çin lehçesi ile bağırarak, "Sana ağzını açmamasını söylemiştim. Tekrar yaparsan seni teslim alırım" dediği duyuldu.
Soyu Tükenmekte Olan Vahşi Fauna ve Flora Türleri Uluslararası Ticaret Sözleşmesi'ne göre hayvan, nesli tükenmekte olan türler arasında en yukarıda listeleniyor.
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Hayvanin dili var konusamiyor ne istedin garibandan allah belanizi versin senide kamera cekenide Zalimler çin yaşasın cehennemCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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neden böyle bir şey yaparki insan!!!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bizden o bizdenCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Nedense bu mymar ne tuaf bir ülke. Müslümanlar bitti şimdi de hayvanları mı öldürüyorsunuz.Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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insan görünümlü aşağılık hayvan müsvettesi. . . yüz karası. . . cehennem odunu. . . .Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır?: lütfen böyle yaratıklara hayvan demeyin. . hayvanlar durduk yere hiçbirşeye zarar vermez. . . .18 Yayından Kaldır
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Bir diğer haberde kurtlara laf eden angutlar sizi piste alalım hadi bakın hangi canlı daha tehlikeliymiş, birisi acç kaldığı için mecburi canlı öldürüyor öteki"boş"kalıp canı sıkıldığı için "katlediyor"Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Nasılda basit yorumlar yapılmış,yazık. Bir hayvanat bahçesinde durduk yerde ayı vurulmasına göz yumarlarmı sanıyorsunuz. Ayı kuduz olmuş,çok fazla ilerlediği içinde acı çekmesini önlemek için öldürmüşler. Sizde hemen atlamışsınız caniler,yemek için öldürmüşler,falanda filan... He ölümü böyle değilde ilaçla yapılabilirdi.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Nasılda basit yorumlar yapılmış,yazık. Bir hayvanat bahçesinde durduk yerde ayı vurulmasına göz yumarlarmı sanıyorsunuz. Ayı kuduz olmuş,çok fazla ilerlediği içinde acı çekmesini önlemek için öldürmüşler. Sizde hemen atlamışsınız caniler,yemek için öldürmüşler,falanda filan... He ölümü böyle değilde ilaçla yapılabilirdi.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır?: çokbilmiş. . . . . insanlar üstte yazdıklarına yorum yapıyo. . . sen neyin kafasındasın. . . yürü git. . kendi kendine bi havalara girmişin. . . .7 Yayından Kaldır
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Nasılda basit yorumlar yapılmış,yazık. Bir hayvanat bahçesinde durduk yerde ayı vurulmasına göz yumarlarmı sanıyorsunuz. Ayı kuduz olmuş,çok fazla ilerlediği içinde acı çekmesini önlemek için öldürmüşler. Sizde hemen atlamışsınız caniler,yemek için öldürmüşler,falanda filan... He ölümü böyle değilde ilaçla yapılabilirdi.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Nasılda basit yorumlar yapılmış,yazık. Bir hayvanat bahçesinde durduk yerde ayı vurulmasına göz yumarlarmı sanıyorsunuz. Ayı kuduz olmuş,çok fazla ilerlediği içinde acı çekmesini önlemek için öldürmüşler. Sizde hemen atlamışsınız caniler,yemek için öldürmüşler,falanda filan... He ölümü böyle değilde ilaçla yapılabilirdi.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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insanlara acımadan katlediyorlar nerdeki hayvana acısınlar boynu devrilesicelerCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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kastamonu kesin. yada adanaCevap Yaz 1 10 Yayından KaldırZİYA: Kesin ve kesin Kastamonu’dur meşhur bütün Türkiye biliyor1 1 Yayından KaldırLAN SIĞIR: Myanmar yazıyo, hani müslümanları diri diri yaktıkları yer..4 Yayından Kaldır
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kastamonumu orasıCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Allahsız gavur işte nolacak başka bişey beklenmezki gavur gavurluğunu yapacakCevap Yaz 4 Yayından KaldırBEN: NE ALAKA?? MUSLUMANLAR SANKI HAYVAN SEVGISI COK!! BU DINLE ORFLE MILLETLE ILGILI DEGIL..BU INSAN OLMAKLA ETIKLE ILGILI IYI OLMAKLA ILGILI..1 Yayından Kaldır
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nesli tükenmekte olan esas şey insanlık.Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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şerefsiz yiyecek köpek bulamadı galiba ayıyı yiyecek bu seferCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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inşallah senın sonunda aynı olurCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Cehalet. . Yazık. . . Yazık. . . Umarım kendisi gibi birisi de o cahili vurur. .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Seni ayni tufekle vurmak lazimCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Allah belanı versin! Asıl hayvan sensin. Sana saldırmıyor, birşey yapmıyor ayı, geri zekalı.Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır