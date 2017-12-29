Hayvanat Bahçesinden Şok Eden Görüntüler! Kafesindeki Ayıyı Kafasından Vurarak Öldürdü

Myanmar'daki bir hayvanata bahçesini ziyaret eden Çinli turist, kafesindeki ayıyı tüfekle kafasından vurarak öldürdü. Şoke eden görüntüler internette büyük tepki çekti.

NESLİ TÜKENİYOR

Asya kökenli siyah ayının nesli tükenmekte olan bir tür olduğu öğrenildi. İlk başta olayın Çin'deki Yunnan Eyaletinde meydana geldiği öne sürüldü. Yunnan polisi iddiaları soruşturdu ve videodaki adamın Çinli olduğunu iddia etti ancak Pekin Haber'e göre video Myanmar'da çekildi.

TÜFEKLE KAFASINDAN VURDU

Ağzındaki sigarasıyla kafese yaklaşan adam ayının kafasına kalaşnikof marka tüfekle ateş eti ve gülerek olay yerinden uzaklaştı. Videoda adamın kafes içinde tutulan ayıya Çin lehçesi ile bağırarak, "Sana ağzını açmamasını söylemiştim. Tekrar yaparsan seni teslim alırım" dediği duyuldu.

Soyu Tükenmekte Olan Vahşi Fauna ve Flora Türleri Uluslararası Ticaret Sözleşmesi'ne göre hayvan, nesli tükenmekte olan türler arasında en yukarıda listeleniyor.