Hayvanat Bahçesinden Kurt Kaçtı

Antalya'da hayvanat bahçesinden kaçan kurdun yakalanmasına çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahallesi'nde bulunan Antalya Hayvanat Bahçesi'nde, kafesteki diğer kurtlarla boğuşan bir kurt, başka kafese alındı.

Kafesten çıkmayı başaran kurt, hayvanat bahçesi çitlerini de aşarak çevredeki ormanlık alana kaçtı.

Hayvanat bahçesi veterinerleri ve polis, kaçan kurdu bulmak için çevrede arama çalışması başlattı.

Kaynak: AA