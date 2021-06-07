Hayvanat bahçesindeki lemurların sayısı 30'a yükseldi
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Hayvanat bahçesindeki lemurların sayısı 30'a yükseldi

İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru - Haberler | Güncel

Hayvanat bahçesindeki lemurların sayısı 30'a yükseldi Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki sevimli lemurların 4 yavrusu dünyaya geldi.

Hayvanat bahçesindeki lemurların sayısı 30'a yükseldi

BURSA - Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki sevimli lemurların 4 yavrusu dünyaya geldi. Bu yavru lemurlarla hayvanat bahçesindeki lemur sayısı 30'a yükseldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde lemurların 4 yavrusu oldu. Annelerinin kucağından hiç inmeyen minik yavrular renkli görüntüler oluşturdu. Geldiklerinde sadece 9 adet olan ve 7'si halka kuyruklu, 2'si kırmızı yakalı lemurların sayısı son doğumlarla birlikte 30'a ulaştı.

İlk kez kameralar karşısına çıkan yavrular yaşananları şaşkınlıkla izlerken, annelerinin kucağından bir An olsun inmedi. Diğer lemurlar ise verilen ikramları afiyetle yedi. Anne lemurlar ise süt verimini artırmak için takviyelerle besleniyor. Daldan dala zıplayan lemurlar birlikte yaşamanın keyfine varıyor.

Yavruların ortama ayak uydurmasının kısa süreceğini belirten yetkililer, "Hayvanlarımız burada çok iyi şartlara sahip. Sık sık yavruları oluyor ve yakın zaman zarfında 4 yavrumuz dünyaya geldi. Onlara çok iyi bakıyoruz. Lemur ailesi kontrollü şekilde genişliyor" diye konuştu.

Hayvanat bahçesindeki lemurların sayısı 30'a yükseldi
Hayvanat bahçesindeki lemurların sayısı 30'a yükseldi
Hayvanat bahçesindeki lemurların sayısı 30'a yükseldi
Hayvanat bahçesindeki lemurların sayısı 30'a yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru

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