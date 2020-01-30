Hayvanat bahçesindeki aslan bakıcısının parmağını kopardı
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Hayvanat bahçesindeki aslan bakıcısının parmağını kopardı

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesindeki bir aslan, bakıcısının yem verdiği sırada parmağını kopardı.

30.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:40
Hayvanat bahçesindeki aslan bakıcısının parmağını kopardı

'de Büyükşehir Belediyesi Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesindeki bir aslan, bakıcısının yem verdiği sırada parmağını kopardı.


Edinilen bilgiye göre, hayvanat bahçesinde meydana gelen olayda Bekir İ. isimli görevli, aslanlara yem bırakmak için kafesin içine girdi. Bu sırada Bekir İ.'ye saldıran aslan, görevlinin parmağını kopardı. Çevredekilerin müdahale etmesiyle kafesten çıkarılan Bekir İ., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.


Bekir İ.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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