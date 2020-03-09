Hayvanat bahçesinde yavru sevinci
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Hayvanat bahçesinde yavru sevinci

Bursa'da Hayvanat Bahçesi'nde imparator tamarin ve beyaz başlı marmosetlerin yavru sevinci yaşanıyor.

09.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:15
Hayvanat bahçesinde yavru sevinci

Bursa'da Hayvanat Bahçesi'nde imparator tamarin ve beyaz başlı marmosetlerin yavru sevinci yaşanıyor. İki maymun türü de yeni dünyaya gelen yavrularını sırtında gezdiriyor.


Kurulduğu 1998 yılında 70 tür hayvanla ziyaretçi kabulüne başlayan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde tür sayısı 130'u buldu. Bin 300 civarında hayvanın yaşadığı 200 dönümlük hayvanat bahçesinde imparator tamarin ve beyaz başlı marmosetlerin yavruları dünyaya geldi. 2008 doğumlu erkek tamarin Roma, 2011 doğumlu dişi ise Zürih'deki hayvanat bahçesinden 2016 yılında Bursa'ya geldi. Yaklaşık 140 günlük sağlıklı bir gebelik dönemi geçiren anne tamarin yavrusunu sürekli sırtında taşıyor. 2 hafta önce dünyaya gelen yavru tamarin, anne ve babasının sırtında ortamı tanımaya çalışıyor.


Beyaz başlı marmosetlerin de yavru sevinci


Öte yandan imparator tamarinin ardından, bir başka maymun çeşidi olan beyaz başlı marmosetler de yavru sevinci yaşadı. 2010 yılında Heidelberg Hayvanat Bahçesi'nde erkek, 2013 Rostock Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen dişi marmosetler 2015 yılında Bursa'ya geldi. Onlarda 10 günlük yavrularını tıpkı tamarinler gibi yavrularını sırtından indirmiyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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