Hayvanat bahçesinde koronavirüs tedbirleri
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Hayvanat bahçesinde koronavirüs tedbirleri

Hayvanat bahçesinde koronavirüs tedbirleriDÜNYANIN en büyük hayvanat bahçeleri arsında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.

23.04.2020 09:31 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:47
Hayvanat bahçesinde koronavirüs tedbirleri

Hayvanat bahçesinde koronavirüs tedbirleri

DÜNYANIN en büyük hayvanat bahçeleri arsında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. İlk etapta ziyarete kapatılan ve belirli periyotlarla dezenfekte edilen hayvanat bahçesinde, çalışanlar hayvanları koruyucu kıyafetlerle ve bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalarla beslemeye başladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde hayvanat bahçesinde bir kaplanda koronavirüs görülmesinin ardından dünyanın sayılı hayvanat bahçeleri arsında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde de önlemler artırıldı. Görevlilerin koruyucu kıyafetlerle çalıştığı ve izolasyona dikkat edilen hayvanat bahçesinde, hayvanların da sağlık kontrolleri de daha sık yapılmaya başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hem insanları, hem hayvanları bulaşma riskinden korumak için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Hayvanat Bahçesinin daha önce de rutin olarak dezenfekte edildiğini ifade eden Özsöyler, şunları dedi:

"Biz rutin olarak yaptığımız dezenfeksiyon çalışmalarını artırdık. Koronavirüs nedeni ile zaten hayvanat bahçemiz ziyarete kapalı durumda. Şu anda hem yürüyüş yolları, hem barınaklar düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Bunun yanında çalışan personelimizin de güvenliğini sağlamak için giriş çıkışlarda ateş ölçümü yapıyoruz. Ayrıca barınaklara girerken tek kullanımlık elbise giymelerini ve dezenfektan kullanmalarını sağlıyoruz. Maskelerini, bonelerini ve eldivenlerini sürekli değiştiriyorlar. Hayvanlarla temas kurmalarına izin vermiyoruz. Rutin olarak da hayvanların sağlık kontrolünü yapıyoruz. Beslenme aşamasında ise vitamin, mineral ve enerji veren yiyecekler vererek hayvanlarımızın sağlığını koruyoruz."

Özsöyler, ayrıca geçen yıl 5 milyon kişinin ziyaret ettiği hayvanat bahçesinin, koronavirüs salgının ardından ziyaretçi kabulüne başlayacağını ve bu yıl hedeflerinin yine aynı rakam olduğunu ifade etti.

Hayvanat bahçesinde koronavirüs tedbirleri

Kaynak: DHA

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