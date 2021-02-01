Hayvanat bahçesinde, Dünya Zebralar Günü kutlaması
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Hayvanat bahçesinde, Dünya Zebralar Günü kutlaması

01.02.2021 14:02 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:06
Hayvanat bahçesinde, Dünya Zebralar Günü kutlaması

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde Dünya Zebralar Günü renkli görüntülerle kutlandı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde Dünya Zebralar Günü renkli görüntülerle kutlandı. Hayvanat bahçesinde zebraların yaş günü etkinliğinde sebze ve otlardan pasta hazırlandı, zebraların yaşam alanı da zebra desenli balonlarla süslendi.

Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 143 türde 1485 hayvana ev sahipliği yapıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapalı olan hayvanat bahçesinde, 31 Ocak Dünya Zebralar Günü'ne özel bir etkinlik düzenlendi.

YAŞ GÜNÜ VE DOĞUM HEYECANIHayvanat bahçesinde bir yıl önce dünyaya gelen yavru zebra 'Karabiber' ve doğumuna günler kalan 'Gölge' isimli zebraya özel bir kutlama yapıldı. Hayvanat bahçesi yetkilileri ve veterinerler tarafından sebze ve otlardan pasta hazırlandı. Ayrıca zebraların yaşam alanı da zebra desenli balonlarla süslendi.Dünya Zebralar Günü'ne özel bir kutlama yaptıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, "Hayvanat bahçemizde altı zebramız var. Bunlar arasında geçen yıl dünyaya gelen yavru zebramız 'Karabiber' için birinci yaş kutlaması yaptık. 1 yıldır sağlıklı şekilde gelişimi devam ediyor. Burada gayet mutlu. Gölge adını verdiğimiz zebranın doğumuna ise 10 gün kaldı. Onu da unutmadık ve pastasını hazırladık. Heyecan içinde doğumunu ve aramıza katılacak yeni yavruları bekliyoruz" diye konuştu.ÇOCUKLARA ÖZEL ZEBRA ALANI

Zebraların hayvanat bahçesinin göz bebekleri olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Aygül Arsun, "Zebralar, ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken hayvanlar. Özellikle çocuk ziyaretçilerimiz için özel bir alan oluşturduk. Çocuklar bu alanda fotoğraf çektirebilecek ve bakıcılar eşliğinde zebraları besleyebilecekler" dedi.


Hayvanat bahçesinde, Dünya Zebralar Günü kutlaması
Hayvanat bahçesinde, Dünya Zebralar Günü kutlaması
Hayvanat bahçesinde, Dünya Zebralar Günü kutlaması
Hayvanat bahçesinde, Dünya Zebralar Günü kutlaması
Hayvanat bahçesinde, Dünya Zebralar Günü kutlaması
Hayvanat bahçesinde, Dünya Zebralar Günü kutlaması
Hayvanat bahçesinde, Dünya Zebralar Günü kutlaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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