Hayvanat bahçesinde 2 ayda 150 yavru dünyaya geldi

- Artan sıcaklıklar hayvanların üreme oranını arttırdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te etkili olan sıcak havalar hayvanların üremelerini arttırdı. Hayvanat bahçesinde 2 ayda 150 yavru dünyaya geldi.

Gaziantep'te 300 türden 7 binden hayvanın bulunduğu Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde Mayıs ayından itibaren hayvanlar için doğum mevsimi başladı. Doğal koşullarda ve dengeli beslenen hayvanların son dönemlerde artan sıcaklıklarla birlikte doğurma oranı arttı. Daha önce yüzde 70'lerde bulunan doğurganlık oranı son 2 ayda yüzde 90'lara ulaştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, "Her yıl olduğu gibi bu yılda hayvanat bahçesinde hayvanların doğum mevsimi başladı. Özellikle, beyaz, kızıl, ala geyiklerden, kangrulardan, aslanlardan kaplanlara kadar tüm hayvanlarımızdan önemli sayılarda yavrular almaktayız. Bu da hayvanları ne kadar doğal ortamlarına uygun barınaklarda, dengeli olarak beslendiğini gösteriyor.Yaklaşık olarak Mayıs ayından itibaren 150'ye yakın yavrumuz oldu. Bunlar da bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi.

Öte yandan doğurganlığın arttığı hayvanat bahçesi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Hayvanat bahçesinden memnuniyetini dile getiren ziyaretçiler, hayvanat bahçesindeki tüm koşullardan memnun olduklarını dile getirirken tek şikayetlerinin sıcaklar olduğunu ifade etti.