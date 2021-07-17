HAYVANAT BAHÇESİ'NİN MİSAFİRLERİ FLAMİNGOLAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yasadışı yollarla satılmak üzereyken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yakalanan 21 flamingoyu misafir ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, yasadışı yollarla satılmak üzereyken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yakalanan 21 flamingoyu misafir ediyor.

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından getirilen yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yasa dışı yollarla satılmak üzereyken yakalanan 21 flamingo Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Yaşam Parkı'nda korumaya alındı. Aralarında hasta ve yaralı olanları tedavi edilen flamingolar geçici olarak Hayvanat Bahçesi'ndeki bölümlerinde misafir ediliyor.

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı Müdürü Aygül Arsun, misafir flamingolara en iyi şekilde baktıklarını söyledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bilgisi dahilinde hayvanat bahçesine getirilen her türlü yaralı ve hasta yaban hayvanlarını tedavi ettiklerini aktaran Arsun, "Hayvanat Bahçemize yaralı olarak gelen 5 Kerkenez türü kuşu daha iyileştirip doğaya saldık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı