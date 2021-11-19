ANTALYA (Habermetre) - Hayvanat Bahçesi'ne ziyaretçi akını

Barındırdığı 140 türde bin 600 hayvan ile Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı okulların ara tatile girmesi nedeniyle ziyaretçi akınına uğruyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı yoğun günler yaşıyor. Okulların tatile girmesiyle birlikte ziyaretçi sayısında gözle görülür bir artış yaşandı. 570 dekar alan üzerine kurulu olan hayvanat bahçesi, yaklaşık 140 türde 1600 hayvana ev sahipliği yapıyor. Hayvanat bahçesinde midilli atları, kaplanlar, zebralar, şempanzeler, kangurular, aslanlar, yılanlar, kaplumbağalar ve kuş türleri en fazla ilgi çeken hayvanların başında geliyor.

ÇOCUKLARDA DOĞA BİLİNCİ ARTIYOR

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı Sorumlu Veteriner Hekimi Aygül Arsun, çocukların doğa bilincinin arttığını ifade etti. Çocuklarda evcil türde olan hayvanlara karşı yabancılaşma olduğunu söyleyen Aygül Arsun "Çocuklar evcil hayvanlara karşı yabancılık çekiyorlar. Evcil hayvanlarla ilk defa karşılaşan çocuklar büyük bir mutluluk yaşıyor. Çocukların bu mutluluğunu görmek bizleri de sevindiriyor" dedi.

PAŞA İLGİ ODAĞI OLDU

Hayvanat Bahçesi içerisinde bulunan "Paşa" isimli ara papağanı ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Çocuklar ve yetişkinler özel oluşturulan alanda rengarenk tüyleriyle dikkat çeken ara papağanıyla fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştiriyor. Çocuklar veterinerler gözetiminde kafeslerinden çıkarılan tavşanları da severek hayvanlara dokunmanın ve onları sevmenin mutluluğunu yaşıyor.

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