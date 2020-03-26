Hayvanat Bahçesi'ne yeni yavrular Korona virüs salgını nedeniyle ziyarete kapatılan Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde yeni yavruların heyecanı yaşanıyor.

Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan lemur ailesine, 2 yeni üye katıldı. Korona virüs salgını sürecinde hayvanların bakımlarına büyük özen gösterdiklerini ifade eden Hayvanat Bahçesi yetkilileri, bu süreçte sokak hayvanlarına yönelik mama desteğinin de arttırıldığını belirttiler.

Korona Virüs ile Mücadele Eylem Planı kapsamında önlem amacıyla geçici süreyle ziyarete kapatılan Hayvanat Bahçesi'nde yeni yavruların heyecanı yaşanıyor. Madagaskar'a özgü nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nin en renkli ailesi olan lemurlara 2 yeni üye daha katıldı. Yeni doğan lemurların çok sağlıklı olduğunu belirten Hayvanat Bahçesi yetkilileri "Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde yeni doğan lemurlarımız hepimize moral oldu, umut oldu. Bu süreçte önlem amaçlı Hayvanat Bahçemizi kapatsak da tüm hayvanlarımızın bakımlarını özenle yerine getiriyoruz. Ayrıca Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak sokak hayvanlarımıza yönelik mama desteğimizi de arttırdık. Hem kent merkezinde hem de kırsal noktalarda hayvanlarımızı kuru mamalar ile besliyoruz" diyerek vatandaşları bu süreçte dışarı çıkmamaları konusunda uyardılar.

Kaynak: Bültenler