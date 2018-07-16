Hayvanat Bahçesi'nde "Yavru" Sevinci

MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yılın ilk 6 ayında 128 yavrunun doğum sevinci yaşandı.

Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında Burç Ormanı'nda kurulan ve barındırdığı 300 türde 7 bin hayvanla, yerli ve yabancı turistlerin kentte ilk uğradığı mekanlardan biri haline gelen hayvanat bahçesinde doğum heyecanı yaşanıyor.

Doğurganlık oranının yüzde 80'e çıktığı hayvanat bahçesinde yılın ocak-haziran döneminde 128 yavru dünyaya geldi. Ortamlarına alışmaya çalışan yavrular, gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı oluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tür ve alan bakımından Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci, dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesine sahip olduklarını söyledi.

Doğal ortamlarına yakın alanlarda barınan, iyi beslenen hayvanların mutlu ve huzurlu olduğunu aktaran Özsöyler, bu durumun hayvanların doğurganlığını artırdığını bildirdi.

"Kaplan ve aslanlardan büyük oranda yavru aldık"

Özsöyler, doğumu yaklaşan hayvanların bakıcıları tarafından adeta dakika dakika izlendiğini belirterek, barınaklarında özel bir yere alınan hayvanların doğumu sırasında da bütün ekibin seferber olduğunu vurguladı.

Yavruların doğumun ardından yaşam alanlarına hızlıca alıştığını aktaran Özsöyler, şunları ifade etti:

"Bu yılın ilk altı ayında doğurganlık oranımız yüzde 80 civarındadır. Özellikle geyik, ceylan, kanguru ve aslanlardan büyük sayıda yavru aldık. Bu da hayvanlarımızı ne kadar dengeli beslediğimizin kanıtıdır. Kışın kış menüsü ve yazın yaz menüsü ile besliyoruz hayvanlarımızı, bu da doğurganlık oranına yansıyor. Özellikle kaplan ve aslanlardan büyük oranda yavru aldık. Bu yılın ilk altı ayında 128 yavrumuz dünyaya geldi. Bu anlamda Türkiye'de doğurganlık alanında birinci, Avrupa'nın ise önde gelen hayvanat bahçelerinden biriyiz."

Özsöyler, hayvanat bahçesini yılın ilk 6 ayında 1 milyon 800 bin kişinin ziyaret ettiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 3 milyona ulaşmasını beklediklerini kaydetti.