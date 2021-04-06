Hayvanat Bahçesi'nde otopark alanı genişletiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayvanat Bahçesi'nde otopark alanı genişletiliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hayvanat Bahçesi'nde otopark alanı genişletiliyor

Hayvanat Bahçesi otopark alanı genişletilerek, parke taş ile kaplanıyor.

Hayvanat Bahçesi otopark alanı genişletilerek, parke taş ile kaplanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ziyaretini kolaylaştırmak üzere Antalya Hayvanat Bahçesi çevresinde düzenleme çalışması başlattı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri Hayvanat Bahçesi içerisinde bulunan otoparkı genişleterek, parke ile kaplıyor. Çalışma kapsamında 5 bin metrekare parke ve 500 metre bordür çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmanın ardından otopark alanı kapasitesi iki katına çıkacak. Vatandaşların dinlenmesi için Hayvanat Bahçesi çevresine bank ve piknik masası da yerleştirilecek. - ANTALYA

Hayvanat Bahçesi'nde otopark alanı genişletiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Haydar Akar Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı İbrahim Çelikkol Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Mesut Özil İsmail Kartal Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hayvanat Bahçesi'nde otopark alanı genişletiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 14:24:15. #1.15#
title