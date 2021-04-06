Hayvanat Bahçesi'nde otopark alanı genişletiliyor

Hayvanat Bahçesi otopark alanı genişletilerek, parke taş ile kaplanıyor.

Hayvanat Bahçesi otopark alanı genişletilerek, parke taş ile kaplanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ziyaretini kolaylaştırmak üzere Antalya Hayvanat Bahçesi çevresinde düzenleme çalışması başlattı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri Hayvanat Bahçesi içerisinde bulunan otoparkı genişleterek, parke ile kaplıyor. Çalışma kapsamında 5 bin metrekare parke ve 500 metre bordür çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmanın ardından otopark alanı kapasitesi iki katına çıkacak. Vatandaşların dinlenmesi için Hayvanat Bahçesi çevresine bank ve piknik masası da yerleştirilecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı