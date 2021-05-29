HAYVANAT BAHÇESİ'NDE 150 YENİ YAVRU DOĞDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'nda tam bir bahar havası yaşanıyor.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'nda tam bir bahar havası yaşanıyor. Zebra, ceylan, dağ keçisi ve lemur başta olmak üzere çeşitli türlerde 150'nin üzerinde yeni doğum gerçekleşti.

Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkında doğum bereketi yaşanıyor. 140 türde 1580 hayvana ev sahipliği yapan Hayvanat Bahçesi'nin nüfusu yeni üyeleriyle birlikte artmaya devam ediyor.

Hayvanat Bahçesinde zebra, eşek, ceylan, dağ keçisi ve lemurlar doğum yaparak, yavrularını dünyaya getirdi. Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği zebralar yavruladı. Ramazan Bayramından bir gün önce arefe günü doğan dişi zebraya 'Arefe' ismi verildi. Yedi zebranın olduğu hayvanat bahçesinde böylece zebra sayısı 8'e yükseldi.

HAYRAN BIRAKIYORLAR

Yeni doğumlar olmasının hayvan refahının iyi olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, Hayvan popülasyonunun artması bizleri sevindiriyor. Bu dönem içerisinde 150'nin üzerinde yeni doğum gerçekleşti. Mart ayında 'Çakıl' zebra doğmuştu şimdi de yine bir dişi zebra 'Arefe' sağlıklı olarak dünyaya geldi. Yine özellikle çocukların sevdiği hayvan türlerinden bir eşek üyemiz doğum yaparak sevimli bir sıpa dünyaya getirdi. Gelen ziyaretçiler hem küçük sıpayı hem de diğer eşeklere büyük ilgi gösteriyor. Ayrıca dağ keçisi ve ceylanlarda da yeni doğanlarımız oldu. Halka kuyruklu lemur ailesine de iki yeni üye geldi. Dişi lemurlar, yavrularını bir an yanından ayırmıyor. Dünya'ya gözlerini açan yavrular, güzellikleriyle kendilerine hayran bırakıyorlar diye konuştu.

ÖZENLE BAKILIYORLAR

Hayvanat Bahçesinde yeni doğan üyelere veterinerler ve bakıcıların kontrolünde özenle bakıldığını söyleyen Veteriner Hekim Aygül Arsun, baharın gelişiyle birlikte yeni doğan yavruları görmek için ziyaretçileri beklediklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı