Hayvanat Bahçesi kapılarını açıyor
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Hayvanat Bahçesi kapılarını açıyor

Covid-19 salgını süresince amaçlı kapalı tutulan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi 1 Haziran itibariyle kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Hayvanat Bahçesi kapılarını açıyor
31.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:43

Covid-19 salgını süresince amaçlı kapalı tutulan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi 1 Haziran itibariyle kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yeni normal sürecine geçişte tüm hazırlıklar tamamlandı.

180 bin metrekare alana kurulu Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, bünyesinde barındırdığı 153 türden 1640 hayvan ile 1 Haziran Pazartesi itibariyle heyecanla ziyaretçilerini bekliyor.

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkilileri, yeni normale geçiş sürecinde gerek hayvanların gerekse ziyaretçilerin sağlığına yönelik her türlü ayrıntının düşünüldüğünü vurgulayarak, ziyaretçilerden maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini istedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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