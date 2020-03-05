Hayvanat Bahçesi Filmi

05.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:55

İyiler tarafı ile fareler tarafı arasında yapılan ateşkes, tüm gezegene huzur getirir. Hayvanlar gezegeninin barış çağına girmesinden mutlu olanlar kadar olmayanlar da vardır. Kötü niyetli bir fare olan Boo Boo Squeal de yapılan ateşkesten rahatsızdır ve yapılan bu barış antlaşmasını bozmaya kararlıdır. İyiler tarafının kahramanlarından Nuke ve B-52, barış antlaşmasını ihlal etmeye ve savaşı yeniden başlatmaya çalışan Boo Boo’ya karşı gezegeni korumak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Yönetmen: James Snider, Evan Tramel

Senaryo: BC Furtney

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Zoo Wars 2

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 84 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 20.09.2019



Hayvanat Bahçesi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.





Kaynak: InterSinema.com