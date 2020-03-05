Hayvanat Bahçesi Filmi
Hayvanat Bahçesi filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Hayvanat Bahçesi filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
İyiler tarafı ile fareler tarafı arasında yapılan ateşkes, tüm gezegene huzur getirir. Hayvanlar gezegeninin barış çağına girmesinden mutlu olanlar kadar olmayanlar da vardır. Kötü niyetli bir fare olan Boo Boo Squeal de yapılan ateşkesten rahatsızdır ve yapılan bu barış antlaşmasını bozmaya kararlıdır. İyiler tarafının kahramanlarından Nuke ve B-52, barış antlaşmasını ihlal etmeye ve savaşı yeniden başlatmaya çalışan Boo Boo’ya karşı gezegeni korumak için zorlu bir mücadeleye girişir.
Yönetmen: James Snider, Evan Tramel
Senaryo: BC Furtney
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Zoo Wars 2
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 84 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 20.09.2019
Hayvanat Bahçesi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com