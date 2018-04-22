Hayvanat Bahçesi 23 Nisan'da Ücretsiz

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz gezilebilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı açıklamada, hayvanat bahçesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz olarak ziyaret edilebileceğini belirtti.

Böylesi özel anlamlı bir günde çocukları ve ailelerini sevindirmek istediklerini ifade eden Şahin, Gaziantepli ailelerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hayvanat bahçesi gezisiyle birleştirerek çocukları sevindirebileceklerini kaydetti.