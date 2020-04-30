Hayvanat bahçelerinde tutulan hayvanlar tehlikede: 'Etçilleri otçullarla beslememiz gerekebilir' Endonezya'nın hayvanat bahçelerinde, aralarında nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanı ve Bornea orangutanı gibi türlerinde bulunduğu binlerce hayvan, koronavirüs nedeniyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Endonezya'nın hayvanat bahçelerinde, aralarında nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanı ve Bornea orangutanı gibi türlerinde bulunduğu binlerce hayvan, koronavirüs nedeniyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Ülkede 70 bin hayvanın yaşadığı 60 kadar hayvan parkı, küresel salgın nedeniyle mart ayı ortalarından beri kapalı durumda ve yetkililer çoğunda yalnızca mayıs ayına kadar yetecek gıda stoku bulunduğunu söylüyor. Euronews.com'da Görüntüle