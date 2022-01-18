HAYVANAT BAHÇELERİNDE KIŞ MESAİSİ

ANTALYA (DHA) - HAYVANAT bahçelerinde, havaların soğumasıyla birlikte özel ısıtmalar uygulanmaya başlandı. Bursa Hayvanat Bahçesi'nde özellikle doğal yaşam alanları sıcak ülkeler olan zürafa, lemur, tapir, gergedan gibi hayvanlar için soğuk kış günlerinde özel uygulamalar hayata geçirildi. Bu hayvanlar soğuğa dayanıklı, ısıtmalı kapalı alanlar içerisinde barındırılıp besleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda barınan soğuğa hassas türler için de özel ısıtma yöntemleri ile sıcak yuva hazırlandı.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde kış mesaisi başladı. Doğal ortamları sıcak ülkeler olan hayvanlar, besin değeri yüksek taze meyvelerle beslenerek, soğuk kış günlerinde kapalı ortamlarda tutuluyor.

Toplam, 136 türden bin 849 hayvanın doğal ortamında yaşadığı Bursa Hayvanat Bahçesi'nde havaların soğumasıyla kış mesaisine başlandı. Özellikle doğal yaşam alanları sıcak ülkeler olan zürafa, lemur, tapir, gergedan gibi hayvanlar için soğuk kış günlerinde özel uygulamalar hayata geçirildi. Bu hayvanlar soğuğa dayanıklı, ısıtmalı kapalı alanlar içerisinde barındırılıp besleniyor. Yetkililer, hayvanlara kış aylarında, kalorileri özel olarak hesaplanan, besin değeri yüksek yiyecekler veriyor.

LEMURLAR BAKICISININ ELİNDEN MAMA YİYOR

Hayvanat bahçesinin sevimli sakinlerinden olan lemurlar, soğuk kış günlerinde taze muzla besleniyor. Bakıcısının elinden beslenen lemurlar, soğuk kış günlerinde kapalı ortamlarda tutuluyor. Afrika penguenleri ise sardalyayla besleniyor. Doğal ortamlarına uygun hazırlanan menülerinde sardalya yiyen 19 Afrika pengueni, bakıcıların ellerinden yemek yiyor.

ANTALYA'DA HASSAS TÜRLERE ÖZEL ISITMA

Antalya'da Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden zirai don uyarısının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda barınan soğuğa hassas türlere de özel ısıtma yöntemleri ile sıcak yuva hazırlandı. Akdeniz Bölgesi'nde 27 türde 1000'den fazla hayvana ev sahipliği yapan bölgenin en büyük hayvanat bahçesi özelliğini taşıyan park içindeki sürüngen evi başta olmak üzere, maymunlar ve lemurlar ısıtıcı soba, yerden ısıtma ve infrared lambaların yardımıyla ısınıyor. Soğuğa hassas olan sürüngen ve primat türlere aynı zamanda enerjisi yüksek besinler veriliyor.

ÖZEL SOĞUK ÖNLEMLERİ

Son birkaç gündür havanın hızla soğuduğunu ve kışın çetin geçtiğini söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı sorumlu veteriner hekimi Zeki Cihangir, soğuğa hassas türlere özel ilgi gösterdiklerini söyledi. Cihangir, Isıtıcı sobalarımız, infrared lambalarımız var. Hayvanları enerjisi yüksek gıdalarla beslemeye çalışıyoruz. Özel soğuk önlemlerini devreye sokuyoruz. Sürüngen evimiz alttan ısıtılıyor. Aynı zamanda infrared lambaların yardımıyla da ısınma sağlıyoruz. Hayvanlarımızın kabinleri 22 ile 24 derece sıcaklıkta sabit olmalı. Biz onların yaşam alanlarındaki ısı düzeyleri içinde yaşamalarını sağlıyoruz. Aynı şekilde lemurların barınma alanlarını infraredli lambalar yardımıyla ısıtıyoruz. Beslenme ve uyku saatinde lambanın altına gelip ısınarak kendilerini soğuktan koruyorlar. Maymun, şempanze ve babunlar da soğuk havayı sevmeyen canlılar. Onlar için de kışlık barınma alanlarına elektrikli sobalı ısıtma sistemleri kurduk diye konuştu.

Don uyarısıyla birlikte hazır olan ısınma sistemlerini gözden geçirdiklerini belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı Sorumlu Müdürü Deniz İlaslan Çürek de, Hayvanların soğuktan etkilenmemesi için tüm önlemlerimizi aldık. Canlıların refahı bizim için çok önemli. Tüm ısıtma sistemleri gözden geçirildi ve çalıştırılmaya başlandı dedi.