Hayvana sopayla vuran kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı
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Hayvana sopayla vuran kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı

Sakarya'da büyükbaş hayvana sopayla vurduğu iddia edilen kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

22.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:58
Hayvana sopayla vuran kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı

'da büyükbaş hayvana sopayla vurduğu iddia edilen kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde Remzi A'nın, büyükbaş hayvana sopayla vurması görüntülerinin yer alması üzerine Kaymakamlığının konuyu araştırdığı belirtildi.

Araştırmalar sonucunda Remzi A.'ya, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanması için işlemlerin yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Hayvanın kesim yeri ve etlerinin ne şekilde değerlendirildiği konuları da inceleme kapsamına alınmıştır. Ayrıca konu Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığına iletilerek, şahıs hakkında adli yönden de soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Kaynak: AA
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