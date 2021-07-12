Hayvana eziyete bin 33 lira para cezası
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Hayvana eziyete bin 33 lira para cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hayvana eziyete bin 33 lira para cezası Adana'da balkonda köpeğine işkence yapan kadına bin 33 lira para cezası verildiği öğrenildi Adana'da balkonda köpeğine işkence yapan kadına bin 33 lira para cezası verildiği öğrenildi.

Hayvana eziyete bin 33 lira para cezası

Adana'da balkonda köpeğine işkence yapan kadına bin 33 lira para cezası verildiği öğrenildi

ADANA - Adana'da balkonda köpeğine işkence yapan kadına bin 33 lira para cezası verildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Bir kadının evinin balkonundaki köpeğe eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada yayımlanınca tepkiye neden oldu. Komşusunun çektiği videoda Sümeyye Ş. kadının balkondaki köpeğe defalarca tokat ve tekme attığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntünün altına yapılan yorumlarda ise ailenin sürekli hayvanlara eziyet ettiği iddia edildi.

Bu görüntüler üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek köpeğe eziyet eden kadını bulmak için çalışma başlattı. Polis kısa sürede kadının Sümeyye Ş. olduğunu belirledi. Polis daha sonrada kadının adresine giderek hayvana eziyet etmekten bin 33 lira para cezası yazdı.

Köpek de kadından alınarak barınağa teslim edildi.

Hayvana eziyete bin 33 lira para cezası
Hayvana eziyete bin 33 lira para cezası
Hayvana eziyete bin 33 lira para cezası
Hayvana eziyete bin 33 lira para cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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