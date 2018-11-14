Hayvan Yetiştiricilerine Yönelik Eğitimler Sürüyor

-Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi tarafından, hayvan yetiştiricilerine yönelik 'Süt Sağım Makineleri Hijyen' eğitimi verildi.

Muğla'da hayvancılığın geliştirilmesine yönelik eğitimlere bir yenisi daha eklendi. İşletmeleri yerinde ziyaret ederek tüm ilçelerde yetiştiricilere uygulamalı eğitimi hedefleyen Hayvan Sağlığı ve Yetiştiricileri Şube Müdürü Hüseyin Kışla "Buzağı Ölümlerini Eğitimle Önlüyoruz' projesi yoğun ilgi gördü ve olumlu sonuçlar almaya başladık. Bu kapsamda hayvancılığı geliştirmek amacıyla yetiştiricileri yerinde ziyaret ederek verilen eğitimlerden çok olumlu sonuç alıyoruz. Bu sayede sahayı daha yakından görme şansı buluyor, sorunları yerinde tespit ederek çözümlerine yönelik çalışmaları yapabiliyoruz. Eğitim çalışmalarını bu anlamda önemsiyor, gördüğümüz ilgi üzerine çalışmaları arttırarak devam ediyoruz" dedi.

2018 yılında başlayan ve tüm ilçelerde sürdürülen Süt Sağım Makineleri Hijyen Eğitimi Ortaca İlçesi Okçular Mahallesinde de gerçekleştirildi. Özellikle kadın çiftçilerin katılım sağladığı eğitime ilgi yoğundu. Eğitimde süt sağım makinesi tanıtılarak, makine parçaları, kullanımı ve temizliği hakkında uygulamalı eğitim yapıldı. Ayrıca yetiştiricilerin hayvancılık konusunda soruları cevaplandırılarak, katılımcılara konu hakkında çiftçi mektubu ile biberon ve dezenfektan dağıtıldı. Eğitim sonrası yetiştiriciler, eğitimden memnun kaldıklarını ve öğrendikleri bilgileri mutlaka uygulayacaklarını ifade ettiler. - MUĞLA