Hayvan yetiştiricilerine büyük kolaylık
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, 2019 yılı 2'inci dönem buzağı destekleme müracaatlarının gerek kalmadığını, yapılmış sayılacağını söyledi.
03.04.2020 13:17 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:17
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, 2019 yılı 2'inci dönem buzağı destekleme müracaatlarının gerek kalmadığını, yapılmış sayılacağını söyledi.
İl Müdürü Yoldaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Bütün yetiştiricilerimizin 2019 yılı 2'inci dönem buzağı destekleme müracaatları Korona virüsü Covid-19 pandemisi dolayısıyla yapılmış sayılacaktır. Ayrıca il-ilçe müdürlüklerimize müracaat edilmesine gerek yoktur" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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Kaynak: İHA