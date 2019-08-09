Hayvan Yetiştiricileri Yem Fiyatlarının Pahalılığından Şikayetçi

09.08.2019 09:01

Türkiye'de Kurban Bayramı dolayısıyla turizm hareketliliği beklentisi söz konusuyken geleneksel olarak kentlerde oluşturulan kurbanlık pazarlarında ise hayvan üreticileri sıkıntılarını dile getiriyor. En önemli sorunları ise yem artan yem fiyatları