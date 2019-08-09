Hayvan Yetiştiricileri Yem Fiyatlarının Pahalılığından Şikayetçi

Hayvan Yetiştiricileri Yem Fiyatlarının Pahalılığından Şikayetçi

Türkiye'de Kurban Bayramı dolayısıyla turizm hareketliliği beklentisi söz konusuyken geleneksel olarak kentlerde oluşturulan kurbanlık pazarlarında ise hayvan üreticileri sıkıntılarını dile getiriyor.

09.08.2019 09:01

Türkiye'de Kurban Bayramı dolayısıyla turizm hareketliliği beklentisi söz konusuyken geleneksel olarak kentlerde oluşturulan kurbanlık pazarlarında ise hayvan üreticileri sıkıntılarını dile getiriyor. En önemli sorunları ise yem artan yem fiyatları


Hayvan Yetiştiricileri Yem Fiyatlarının Pahalılığından Şikayetçi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et