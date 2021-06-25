'Hayvan üretimevi'ne baskın; 21 hayvana el koyuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Hayvan üretimevi'ne baskın; 21 hayvana el koyuldu

'Hayvan üretimevi'ne baskın; 21 hayvana el koyuldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da, veteriner kliniğinde çalışan Yunus Emre Ç.'nin (25) çoğaltmak ve satmak için evde kötü şartlarda baktığı 10 kedi, 9 köpek ve 2 ördeğe Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince el koyuldu.

ANKARA'da, veteriner kliniğinde çalışan Yunus Emre Ç.'nin (25) çoğaltmak ve satmak için evde kötü şartlarda baktığı 10 kedi, 9 köpek ve 2 ördeğe Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince el koyuldu. Yunus Emre Ç.'ye, hayvan bakım ve refahına uygun olmayan şartlar nedeniyle para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, veteriner kliniği çalışanı Yunus Emre Ç.'ye ait, Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki eve belediye ekipleriyle baskın düzenledi. Evde 2 ördek, 10 kedi ve 9 köpek tespit edildi. Hayvanların, evde kafeslerin içinde kötü koşullarda tutulduğu, bakımsızlık nedeniyle bitkin olduğu belirlendi. Yavru ördeğin ise bakımsızlıktan öldüğü belirlendi. Ayrıca yeni doğum yapan 'Boksör' ırkı köpeğin de yine aç kaldığı için zayıf düştüğü ve bitkin olduğu tespit edildi.

'SATMIYORUM, KENDİM İÇİN BESLİYORUM'

Ekipler, hayvanlara el koymak için işlem başlatınca Yunus Emre Ç., tepki gösterdi. Kendisini savunan Yunus Emre Ç., "Bu köpek bana geldiği zaman hamileydi. Kediler de hamileydi. Ördeklere bakıyorum, ölmüş orada. Ben bu hayvanları kesinlikle satmıyorum. Kendim için besliyorum onları. Ayrıca tanıdıklarıma dağıtıyorum. Köpek yeni doğum yaptığı için o hale geldi. Tedavilerine başlayacaktım" dedi. Tartışmaların ardından el koyulan hayvanlar, belediye barınağına götürülerek, teslim edildi. Yunus Emre Ç.'ye ise hayvan bakım ve refahına uygun olmayan şartlar nedeniyle para cezası yazılarak, işlem yapıldı.

'İÇERİSİ RESMEN ÜRETİMEVİ GİBİ ÇALIŞIYOR'

Ekiplere çalışma sırasında eşlik eden Patiko Dernek Yöneticisi İsmail Erdoğan da "Daha pencereden baktığımızda çok perişan halde yavruları gördük. Daha sonra içeride ördeklerin de olduğunu gördük. İçerisi resmen üretimevi gibi çalışıyor. Hayvanlar çok aç durumdaydı. Bizler onlara camlardan yemekler verdik. Hayvanlar kaç gündür aç kaldılarsa 4 paket mamayı bitirdiler. Bu tamamen bir kirli kazançtır. Bir hayvanın bedeni üzerinden para kazanmak yakışıksız bir durumdur. Bunları ürettikten sonra petshop'lara satıyorlar. Ayrıca bu satılan hayvanlar kesinlikle herhangi bir vergiye de dahil değil. Oralara giden hayvanlar kaçak üretimden gidiyorlar. Biz her zaman diyoruz; petshop'lar kapatılsın, internet satışları durdurulsun. Türkiye'de Ankara haricinde bu tip baskınların yapıldığı başka şehir yok" diye konuştu.

'Hayvan üretimevi'ne baskın; 21 hayvana el koyuldu
'Hayvan üretimevi'ne baskın; 21 hayvana el koyuldu
'Hayvan üretimevi'ne baskın; 21 hayvana el koyuldu
'Hayvan üretimevi'ne baskın; 21 hayvana el koyuldu
'Hayvan üretimevi'ne baskın; 21 hayvana el koyuldu
'Hayvan üretimevi'ne baskın; 21 hayvana el koyuldu
'Hayvan üretimevi'ne baskın; 21 hayvana el koyuldu
'Hayvan üretimevi'ne baskın; 21 hayvana el koyuldu
'Hayvan üretimevi'ne baskın; 21 hayvana el koyuldu
'Hayvan üretimevi'ne baskın; 21 hayvana el koyuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Çocukların duyduğu ses, toprak altındaki köpekleri ölümden kurtardı
Çocukların duyduğu ses, toprak altındaki köpekleri ölümden kurtardı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Deniz Poyraz Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Ozan Tufan Burak Elmas Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Hayvan üretimevi'ne baskın; 21 hayvana el koyuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 13:37:08. #1.16#

title