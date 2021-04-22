Hayvan üreticilerine yonca tohumu desteği
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Hayvan üreticilerine yonca tohumu desteği

Hayvan üreticilerine yonca tohumu desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana'nın Saimbeyli, Feke ve Tufanbeyli ilçelerinde küçükbaş hayvan üreticilerine 4 ton yonca tohumu dağıtıldı.

Adana'nın Saimbeyli, Feke ve Tufanbeyli ilçelerinde küçükbaş hayvan üreticilerine 4 ton yonca tohumu dağıtıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi milyonlarca fide dağıtımının, silaj ve gübre desteğinin, soğuk hava depoları yapımının ardından üç ilçedeki hayvan üreticilerine yonca tohumu desteğinde bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Saimbeyli, Feke ve Tufanbeyli'de küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yonca tohumu desteği verildi. Bölgede geçimini hayvancılıkla sağlayan üreticilere 4 ton yonca tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. - ADANA

Hayvan üreticilerine yonca tohumu desteği
Hayvan üreticilerine yonca tohumu desteği
Hayvan üreticilerine yonca tohumu desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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