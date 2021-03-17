Hayvan sevgisi bu olsa gerek
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Hayvan sevgisi bu olsa gerek

17.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:21
Hayvan sevgisi bu olsa gerek

Eskişehir'de yaşayan ve her gün sokak hayvanlarına yiyecek veren Fadime Zeybek, vatandaşlara çağrıda bulunarak ekmekleri çöpe atmaktansa sokak hayvanlarına vermelerini istedi.

Eskişehir'de yaşayan ve her gün sokak hayvanlarına yiyecek veren Fadime Zeybek, vatandaşlara çağrıda bulunarak ekmekleri çöpe atmaktansa sokak hayvanlarına vermelerini istedi.

Zeybek, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Özellikle soğuk havalarda evinde bayat ekmek olmasa bile marketten ekmek alıp sokak hayvanlarını besliyor. Yaptığı işten mutluluk duyduğunu ifade eden Zeybek insanlara sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaya davet etti. Vatandaşların kapılarının önüne bir kap su ve mama koyduklarında aç sokak hayvanlarının kalmayacağını söyleyen Zeybek, "Ben kendi evimin önündeki parkta da birçok hayvana yiyecek bir şeyler veriyorum. Bugün de eczaneye gelmiştim. Baktım ki kuşlar uçuşuyor, hemen marketten ekmek aldım ve kuşlara verdim. Bu konuda herkesten duyarlı olmasını bekliyorum. Herkes kapının önüne bir kap su, yiyecek koysa ortalıkta aç hayvan kalmayacak. Bu dünya sadece bizim değil, hayvanlarımızı unutmayalım" dedi. - ESKİŞEHİR

Hayvan sevgisi bu olsa gerek
Hayvan sevgisi bu olsa gerek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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