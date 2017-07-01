Hayvan Severlerden 'Yasa Tasarısı' Tepkisi

Tüm Hayvan Hakları Savunucuları, hayvanları koruma kanununda yapılan değişikliğe tepki göstererek yeniden hazırlanmasını istedi.



5199 sayılı Hayvanları koruma kanunda değişiklik yapan Orman ve Su İşleri Bakanlığının kararına Tüm Hayvan Hakları Savunucuları'ndan tepki geldi.



Yasa tasarısının sokak hayvanları için sürgün, ölüm içerdiğini ve yeniden hazırlanması gerektiğini belirten Tüm Hayvan Hakları Savunucuları Hatay'da Künefeciler Meydanında bir basın açıklaması yaptı.



"Tasarı yeniden hazırlanmalıdır"



Künefeciler Meydanında yapılan basın açıklamasını Tüm Hayvan Hakları Savunucuları adına okuyan Sinem Karaahmetli, "5199 sayılı hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılması için Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hazırlanan özellikle sokak hayvanları için sürgün ve ölüm içeren yasa tasarısı katliamlara sebep olmadan çekilmeli ve yeniden hazırlanmalıdır. Talebimiz bu tasarının STK'lar, akademisyenler, Veteriner Hekimler Odaları ve Baro Hayvan Hakları Komisyonlarının da katılımı ile tekrar görüşülüp, çözüm odaklı olarak ve sokağın gerçeklerine, eko dengeye, uygun şekilde tekrardan hazırlanmalıdır. İnsanla iç içe yaşayan hayvanların artık varlığını insansız sürdürmesi düşünülemez. Sahipsiz sokak hayvanı yoktur. O hayvanların sahibi devlettir. Hayvan Hakları Evrensel beyannamesine göre de bütün hayvanların insanca bakılma, gözetilme ve korunma hakkı vardır ve hayvanlara fiziki ve psikolojik acı vererek tıbbi ticari bilimsel deney yapılamaz. Hiçbir hayvan kaderine terk edilemez. Yaşam hakkı tüm hakların üzerinde korunması gereken en kutsal haktır" diye konuştu. - HATAY