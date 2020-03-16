Hayvan severler ve pet sektörünün nabzı Fuar İzmir'de attı
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Tema Vakfı, İzmir, Güncel

Hayvan severler ve pet sektörünün nabzı Fuar İzmir'de attı

Paydaşlarından büyük ilgi gören PET İZMİR 2020 4. İzmir Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı başarıyla tamamlandı.

16.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:46
Hayvan severler ve pet sektörünün nabzı Fuar İzmir'de attı

300 markayı 120 katılımcının temsil ettiğini belirten Tema Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı, PET İZMİR'in çıtasını daha da yükselteceklerini söyledi.

İzmir binlerce hayvan severi ve pet sektör temsilcilerini 4 gün süreyle ağırladı. 12-15 Mart 2020 tarihlerinde Fuar İzmir'de gerçekleşen organizasyonda 300'ün üzerindeki markayı 120 seçkin firma temsil etti. 20 farklı ilden 70'i İzmir dışından olan katılımcılar ürün ve hizmetlerini tanıttılar.

PET İZMİR'İ PROTOKOL DE SEVDİ

Türkiye'nin en büyük PET fuarının İzmir'de gerçekleşiyor olmasının bir tesadüf olmadığını vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer PET İZMİR'i Avrupa'nın da en büyük organizasyonu yapmaya hazır olduklarını söyledi. İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurul Sayman Üyesi Ali Osman Öğmen destek açıklamaları yaptı. İzmir Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Özdemir fuar alanından bir an bile ayrılmadı. İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu ve İzmir Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın başta olmak üzere çok sayıda özel ve kamu kuruluşları ile STK temsilcileri PET İZMİR'e ilgi gösterdi.

GÜNCEL BİLGİLER PAYLAŞILDI

İzmir Veteriner Hekimler Odası eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenledi. Uzun Tüylü Köpeklerde Tüy Bakımı, Pozitif Köpek Eğitimi Nedir?, Şecereli Kedi Yetiştiriciliği Nedir?, Köpeklerde En Yaygın Davranış Problemleri, Köpeklerde Beden Dilinin Önemi, Veteriner Hekimler İçin Pozitif Eğitimin Yeri ve Önemi, Meslek Olarak Profesyonel Pozitif Köpek Eğitmenliği konularındaki eğitim seminerleri dikkatle takip edildi.

KAHRAMAN KÖPEKLER İLGİ İL İZLENDİ

İzmir Emniyet Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi Show'u yüzlerce kişi tarafından heyecanla izlendi. Ego, Müdür ve Yetenek Sizsiniz yarışmasında da finalist olan Tarçın şovlarını sergiledi. AKUT Arama Kurtarma Köpekleri hünerlerini gösterdi. Grooming Creative Show,Pet Fashion Show 2020 Defilesi hayvan severlerin en fazla ilgi gösterdiği showlar oldu.

YARIŞMALAR HEYECANLANDIRDI

Alfa Kedi Irklarını Koruma ve Denetleme Derneği EN MİNNOŞ, EN GÜZEL TÜYLÜ, KEDİ MODASI ve EN GÜZEL GÖZLÜ kedi yarışmalarını düzenledi. Engelli bir kedi olan ŞİFA BONCUK'un EN MODA kedi seçilmesi davetlileri duygulandırdı. 3. Pet Grooming yarışması ziyaretçilere heyecan dolu saatler yaşattı.

PET İZMİR 2020 katılımcıları Gala Gecesinde bir araya geldi. Türkiye'nin en büyük PET Fuarını İzmir'de gerçekleştirmenin onurunu yaşadıklarını belirten Tema Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı, Avrupa'nın da en büyüğü yapmak için desteklerin hazır olduğunu birlik ve beraberlik içinde bu hedefe yürüyeceklerini söyledi.

Türkiye ve dünyada yaşananların dikkate alındığında katılımcılar memnuniyetlerinin üst düzeyde olduğunu vurguladı. Fuarın çıtasını yükseltmek için daha çok çalışacaklarını vurgulayan katılımcılar fuar İzmir'e veda etti. Tema Fuarcılık PET İZMİR 2020'yi 4 günde 18 bin 153 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Kaynak: Bültenler

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