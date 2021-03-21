Hayvan severler önce sokak köpeklerini besledi, ardından Nevruz Bayramını kutladı
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Hayvan severler önce sokak köpeklerini besledi, ardından Nevruz Bayramını kutladı

21.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:30

Edirne'de bir grup hayvan sever, kısıtlama gününde 50 sokak köpeğini besledi, ardından Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Edirne'de bir grup hayvan sever, kısıtlama gününde 50 sokak köpeğini besledi, ardından Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) üyesi hayvan severler, sokak köpeklerini beslemek için Sarayiçi'nde bir araya geldi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca vatandaşların girişine kapalı alanda yaşayan 50 sokak köpeğini mama, süt, yoğurt ve ekmekle besleyen hayvan severler, daha önce yaptıkları yuvaları da kontrol etti.

Besleme sonrası Dernek Başkanı Önder Akdağ, "Honça" olarak adlandırılan Nevruz Bayramı hediyelerini üyelere dağıttı.

Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından buyana kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarını beslediklerini söyledi.

Bugünkü besleme etkinliğinin ayrı bir önemi olduğunu belirten Akdağ, "Bugün de Ergenekon'dan bu güne Türk'ün bayramı olan, bütün Türk Dünyasında coşkuyla kutlanan sevgi ve kardeşlik bayramı Nevruz Bayramı'yla bütünleşti bu etkinliğimiz. Bu sebepten dolayı arkadaşlarımıza en az 7 çeşit yiyecekten oluşan bir 'Honça' hazırladık. Onlara hediyelerini takdim ettik. Bu anlamlı günde gönül isterdi ki pandemi kısıtlamaları olmasın. Bu geleneğimizi, bayramımızı daha büyük coşkuyla kutlayalım. Tüm Türk Dünyasının, halkımızın Nevruz Bayramı'nı kutluyoruz." diye konuştu.

Hayvan severler önce sokak köpeklerini besledi, ardından Nevruz Bayramını kutladı
Hayvan severler önce sokak köpeklerini besledi, ardından Nevruz Bayramını kutladı
Hayvan severler önce sokak köpeklerini besledi, ardından Nevruz Bayramını kutladı
Hayvan severler önce sokak köpeklerini besledi, ardından Nevruz Bayramını kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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