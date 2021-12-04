Hayvan satma vaadiyle 243 bin liralık dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayvan satma vaadiyle 243 bin liralık dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hayvan satma vaadiyle 243 bin liralık dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı

Gaziantep'te bir vatandaşı, büyükbaş hayvanlarını satma vaadiyle 243 bin lira dolandıran 6 şüpheli şahıs, JASAT ekiplerinin çalışması sonucu, başka bir vatandaşı daha dolandırmak üzereyken suçüstü yakalandı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te bir vatandaşı, büyükbaş hayvanlarını satma vaadiyle 243 bin lira dolandıran 6 şüpheli şahıs, Jasat ekiplerinin çalışması sonucu, başka bir vatandaşı daha dolandırmak üzereyken suçüstü yakalandı. Yakalanan 6 şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Karkamış ilçesi Elifoğlu Mahallesinde ikamet eden bir vatandaşın büyükbaş hayvan satma vaadiyle 243 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, vatandaşı 243 bin lira dolandıran şüpheli şahısların tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik takip sonucu 6 şüpheli şahıs yakalandı, 4 şüpheli tutuklandı

Yapılan çalışmalar, titiz planlama ve teknik takip sonucu kimliği tespit edilen 6 şüpheli şahıs, başka bir vatandaşı dolandırmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin çok sayıda suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Yakalandıktan sonra işlemleri tamamlanan 6 şüpheli şahıstan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Hayvan satma vaadiyle 243 bin liralık dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı

Hayvan satma vaadiyle 243 bin liralık dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı

Kendini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı 600 bin lira dolandıran şahsı gerçek yüzbaşı yakaladı

Kendini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı 600 bin lira dolandıran şahsı gerçek yüzbaşı yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title