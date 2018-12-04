Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Hayvan satıcılarına eğitim verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' ile 'Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği' kapsamında hayvan satıcıları (celep), nakliyeci, nakil sırasında refakat eden bakıcı ve araç sürücülerine yönelik eğitim verildi. Yapılan eğitimde Veteriner Hekim Süleyman Sağcan tarafından, celeplik yapan yetiştiricilerin uyması gereken kurallar, tutması gereken kayıtlar, nakliyeye uygun hayvanların özellikleri, nakil araçlarının donanımı, nakliye sırasında bulunması gerekli evraklar ve yönetmelikler hakkında bilgiler verildi. Kilis ve ilçelerinde toplam 80 kişi eğitim için başvuru yaptı. Eğitim sonrası kursiyerlere sürücü-bakıcı-satıcı yetki belgesi verilecek. Konuyla ilgili müracaatlar alınmaya devam ettiği, yeterli sayıya ulaşıldığında İl Müdürlüğü tarafından tekrar eğitim verileceği bildirildi. - KİLİS