Hayvan saldırısında 60 kişi hastanelik oldu
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Hayvan saldırısında 60 kişi hastanelik oldu

Hayvan saldırısında 60 kişi hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre Mart ayı içerisinde hayvan saldırısına maruz kalan 60 kişinin hastanelik olduğu öğrenildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre Mart ayı içerisinde hayvan saldırısına maruz kalan 60 kişinin hastanelik olduğu öğrenildi.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü her ay düzenli olarak hayvan saldırıları ile ilgili olarak vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuyor. Bu kapsamda Düzce'de mart ayında meydana gelen ve sağlık kuruluşlarına intikal eden 60 hayvan saldırısı tespit edildi. Saldırıların ardından hayvanların kuduz olup olmadığı için tespitler yapıldı. 10 gün boyunca hayvanlar müşahede altına alındı. 10 gün boyunca sürekli kontrol edilen hayvanların kuduz hastalığı yönünden herhangi bir olumsuz durumu gözlenmedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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