Hayvan sahiplenmek isterken 'Interpol' tuzağıyla 350 bin TL dolandırıldı - Haberler
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Hayvan sahiplenmek isterken 'Interpol' tuzağıyla 350 bin TL dolandırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hayvan sahiplenmek isterken 'Interpol' tuzağıyla 350 bin TL dolandırıldı

Maltepe'de ücretsiz hayvan sahiplenmek isterken dolandırıcıların ağına düşen genç kadın, 350 bin lira dolandırıldı.

MALTEPE (İHA) - Maltepe'de ücretsiz hayvan sahiplenmek isterken dolandırıcıların ağına düşen genç kadın, 350 bin lira dolandırıldı. Sahte belgeler düzenleyip 'Interpol'den arıyoruz' diyen dolandırıcıların hakkında yakalama kararı çıkartılacağını söyleyerek korkuttukları kadın, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

Dolandırıcıların yeni hedefi hayvanseverler oldu. İddiaya göre, Maltepe'de yaşayan S.T. isimli genç kadın ücretsiz hayvan sahiplendiren bir site üzerinden almak istediği cins köpek için ilan sahibiyle iletişime geçti. İlanı veren şüpheli şahıs, S.T. ile anlaşmaya vardı. Birkaç gün sora genç kadını arayan şüpheli, kendisinin Londra'da yaşadığını, köpeğini Türkiye'ye gönderebilmesi için bazı evrak masraflarının olduğunu belirterek, bir miktar para göndermesini istedi. Parayı göndermesine rağmen köpeği gelmeyen S.T., karşı taraf ile iletişime geçtiğinde ise hayatının şokunu yaşadı. Şüpheli şahıslar, S.T.'yi hayvan ticareti yapmakla suçlayarak, şikayetçi olmamak için bir miktar daha para göndermesini istedi. Tehditler karşısında çaresiz kalan S.T., istenilen miktarı şüpheli şahısların banka hesabına gönderdi. Genç kadını dolandıran şahıslardan biri de Interpol adına düzenlediği sahte belgelerle genç kadına ulaşarak, kendisinin 'uluslararası hayvan ticareti' yaptığını belirtip hapis cezası almaması için hesaplarına para yatırması gerektiğini, aksi takdirde hakkında yakalama kararı çıkartılacağını belirtti. Dolandırıcıların son oyununa da inanan genç kadın, toplamda 350 bin lira parasını kaptırdı. Tehdit ve şantajların artması üzerine durumu bir arkadaşına anlatan genç kadın, dolandırıldığını anlayınca şüpheli şahıslardan şikayetçi oldu. Savcılık kararı sonrası şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

"TAM 350 BİN LİRA DOLANDIRILDI"

Olaya ilişkin konuşan mağdurun avukatı Sinan Keskin, "Ücretsiz hayvan sahiplenmek isteyen müvekkilim bir site üzerinden hayvan sahibi olduğunu iddia eden ve ilan veren kişiyle iletişime geçiyor. Karşı taraf ilk olarak köpeğin Londra'da olduğunu ve bazı kargo masraflarının karşılanması gerektiğini belirterek para talebinde bulunuyor. Köpek müvekkilime ulaşmayınca karşı taraf tehdit ve şantaja başvuruyor. Son olarak ise yine aynı ekibin içerisinde bulunan kişiler sahte belgeler düzenleyerek müvekkilime Whatsapp üzerinden 'uluslararası hayvan ticareti' yaptığını belirterek ya para cezasını ödemesini ya da hakkında yakalama kararı çıkartılacağını belirtiyor. Bu olaylar sonrası müvekkilim tam 350 bin lira dolandırıldı. Bizim bu belirttiğimiz olayların tamamı resmi ve dekontludur. Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılık, Siber Suçlarla Mücadele'ye resmi yazısını yazdı. Şüphelilerin isim ve adresleri tespit edildi. Bizim beklentimiz şu ki savcılık makamının adresleri tespit edilen şüpheliler için bir an önce arama, yakalama, el koyma ve tutuklama tedbirlerini hükmetmesidir" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/İHA)

Hayvan sahiplenmek isterken 'Interpol' tuzağıyla 350 bin TL dolandırıldı

Hayvan sahiplenmek isterken 'Interpol' tuzağıyla 350 bin TL dolandırıldı

Hayvan sahiplenmek isterken 'Interpol' tuzağıyla 350 bin TL dolandırıldı

Hayvan sahiplenmek isterken 'Interpol' tuzağıyla 350 bin TL dolandırıldı

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Haber: Hayvan sahiplenmek isterken 'Interpol' tuzağıyla 350 bin TL dolandırıldı - Haberler
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