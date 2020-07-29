Hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor
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Hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor

Amasya, Sinop, Kastamonu, Tokat, Çorum ve Çankırı'da kurbanlık satışı yapılan canlı hayvan pazarlarında, bayrama iki gün kala kurbanlık bakmaya gelenler yoğunluk oluşturdu.

Hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor
29.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:53

Amasya, Sinop, Kastamonu, Tokat, Çorum ve Çankırı'da kurbanlık satışı yapılan canlı hayvan pazarlarında, bayrama iki gün kala kurbanlık bakmaya gelenler yoğunluk oluşturdu.

Amasya'da, besicilik yapanların yanı sıra çevre illerden getirilen kurbanlıkların da satışı devam ediyor.

Ziyaret beldesinde kurulan canlı hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 600 lira ile 2 bin lira büyükbaş hayvanlar ise 6 bin lira ile 20 bin lira arasında alıcı buluyor.

Ailece pazara gelen vatandaşlardan bazıları, beğendikleri hayvanları kantarda tarttırıp, pazarlık yapıp alıyor. Bakacak yeri olmayanlar da satıcıdan bayrama kadar hayvanın pazardaki padoklarda kalmasını istiyor.

Öte yandan, pazarlık yapmak isteyen vatandaşlar, Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan, sosyal mesafeli kurban pazarlık istasyonunda bulunan ahşaptan yaptırılan maket elleri tutup kurban pazarlığı yapıyor.

Sinop

Sinop'ta kurulan kurbanlık pazarında yaşanan durgunluk, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla yerini hareketliliğe bıraktı.

Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde kurulan pazarda besiciler hayvanlarının satışını sürdürüyor.

Pazarda vatandaşlar ve besiciler koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere uyarak pazarlık yapıyor.

Sinop Belediyesi ekipleri de pazardaki denetimlerini sürdürüyor.

Kastamonu

Kastamonu'daki hayvan pazarında Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğunluk yaşanıyor.

Kentte besicilik yapanların yanı sıra çevre illerden getirilen kurbanlık hayvanların satışı da devam ediyor.

Kastamonu Belediyesi ekipleri pazardaki denetimlerini sürdürüyor.

Tokat

Tokat'ta kurulan kurbanlık pazarında Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hareketlilik arttı.

Belediye mezbahası ve Sivas yolunda kurulan pazarlarda besiciler hayvanlarının satışını sürdürüyor. Pazarda vatandaşlar ve besiciler koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere uyarak pazarlık yapıyor.

Tokat Belediyesi ekipleri de pazardaki denetimlerini sürdürüyor.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri broşür dağıtarak vatandaşlara sahte para konusunda uyarılarda bulundu.

Çorum

Çorum'da canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı arifesi öncesinde hareketlilik yaşanıyor.

Hafta başından itibaren İskilip kara yolundaki Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı'na gelerek kurbanlık satışı yapmaya başlayan satıcıların sayısının, bayrama iki gün kala arttığı gözlendi.

Kimi tek başına kimi de aileleriyle pazara gelenler büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık seçmek için gayret gösteriyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla maskesiz girilmeyen ve sosyal mesafe kuralına uyulması için sık sık anonslar yapılan pazarda, alıcı ile satıcılar arasındaki pazarlıklar da sopayla yapılıyor.

Bu arada Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, hayvan pazarının bayramın son gününe kadar açık olacağını, başka bir yerde hayvan satışının yasak olduğunu belirtti.

Zabıta ekiplerinin hayvan pazarı dışında yapılan canlı hayvan alışverişine müdahale edeceğini ve cezai işlem uygulanacağını vurgulayan Aşgın, "Çorum Belediyesi olarak Çorum'a bölgenin en modern hayvan pazarını ve mezbahasını kazandırdık. Aktif olarak hayvan kesimi ve et ürünleri üretimi yapan mezbahamızda içinde bulunduğumuz pandemi koşulları doğrultusunda tüm önlemleri almış vaziyette kurban kesim hizmeti de vereceğiz. Mezbahamızda kurban kesim sırası almak isteyen vatandaşlarımız www.corum.bel.tr ve kurban.corum.bel.tr internet adresinden online olarak kesim sıralarını alabilirler." ifadelerini kullandı.

Çankırı

Çankırı'da canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

Fatih Mahallesi'nde bulunan pazarda Çankırı'nın yanı sıra farklı illerden getirilen kurbanlıkların satışı devam ediyor.

Pazarda besiciler ve vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazarlıklarını Çankırı Belediyesi tarafından dağıtılan pazarlık çubuğuyla gerçekleştiriyor.

Ekiplerin pazarda denetimleri aralıksız devam ediyor.

Kaynak: AA

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