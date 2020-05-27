Hayvan pazarlarında tokalaşma tarihe karışıyor Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde bulunan ve pandemi dönemi boyunca kapalı olan hayvan pazarlarının açılma ihtimali doğrultusunda yeni düzenlemelere yönelik ön denetimler gerçekleştirildi.

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde bulunan ve pandemi dönemi boyunca kapalı olan hayvan pazarlarının açılma ihtimali doğrultusunda yeni düzenlemelere yönelik ön denetimler gerçekleştirildi.

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bayır Hayvan Pazarı'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, pazara araç giriş çıkışlarının ayrılması, pazar girişinde maske kullanımının sağlanması, muhtelif yerlere el dezenfektanı yerleştirilmesi, sosyal mesafenin korunması ve pazarlık sırasında tokalaşma gibi uygulamaların önüne geçilmesi, pazar toplam hayvan kapasitesinin azaltılması gibi konularda gerekli uyarılar yapıldı. Vatandaşlardan yeni düzenlemeye uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesi istendi. - MUĞLA

Kaynak: İHA