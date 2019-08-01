Hayvan pazarlarında kurban hareketliliği

Karabük ve ilçelerinde besiciler, özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını belirli noktalarda kurulan pazarlarda satışa sunmaya başladı.

Kurbanlık için belediyeler tarafından belirlenen pazarlara gelen vatandaşlar, hayvanların önce sağlık durumunu inceliyor, sonra fiyat için sıkı bir pazarlığa giriyor.

Hayvan pazarında, küçükbaşlar 800 ila 2 bin lira, büyükbaşlar ise 5 bin ila 14 bin lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

Belediyeler tarafından görevlendirilen veteriner hekimler, pazarlarda hayvanların kontrollerini yapıp, sağlıklı olup olmadıklarını denetliyor.

Besici Hasan Tokat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satışların iyi ve pazarların hareketli olduğunu söyledi.

Hayvanların değerinde alıcı bulduğunu belirten Tokat, bu Kurban Bayramı'nda hem satıcının hem de alıcının pazardan mutlu ayrıldığını ifade etti.

Alıcıların hayvanın sağlıklı olup olmadığına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Tokat, "200 kilogram canlı hayvan 8 ila 8 bin 500 lira arası alıcı buluyor. Satışlarımız şu an için güzel Allah'a şükür." diye konuştu.

Kaynak: AA