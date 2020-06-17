Hayvan pazarlarında hareketlilik başladı
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Hayvan pazarlarında hareketlilik başladı

Hayvan pazarlarında hareketlilik başladı Hayvan pazarında satıcılar müşterilerini bekliyor Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan Eskişehir Canlı Hayvan Pazarı bugün yeniden açıldı.

17.06.2020 13:56 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:15

Hayvan pazarlarında hareketlilik başladı

Hayvan pazarında satıcılar müşterilerini bekliyor

ESKİŞEHİR - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan Eskişehir Canlı Hayvan Pazarı bugün yeniden açıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde kapatılan canlı hayvan pazarları yeniden açılmaya başladı. Canlı hayvan pazarları birçok ilde dün açılırken, Eskişehir'de ise bugün açıldı. Kurban Bayramı yaklaşırken, hayvan satıcıları müşterilerini beklemeye koyuldu. Korona virüs sürecine denk gelen bu sezonda önceki dönemlere göre müşteri azdı. Alıcılar ve satıcılar Pazar alanına maskesiz giremezken, Pazar içerisindeki belirli noktalara da el dezenfektanları koyuldu. Alınan tedbirlere rağmen pazardaki sakinlik, akıllara Korona virüs endişesini getirdi. Hayvan satıcıları da tüm tedbirlere rağmen vatandaşların gelmeyişini virüs endişesine bağladı. Umutlu bekleyişlerini sürdüren hayvan satıcıları, tedbirlere uyduklarını ve vatandaşların gönül rahatlığıyla canlı hayvan pazarına gelebileceklerini belirttiler.

"Virüsten dolayı pazarlar kapalı olduğu için alım satım yapamadık"

Korona virüs tedbirleri nedeniyle kısıtlamalarla geçen süreçte alım satım yapamadıklarını söyleyen küçükbaş hayvan satıcısı Oktay Yürekli, pazarın ilk gününün durgun geçtiğini belirtti. Fiyatların da uygun olduğunu aktaran Yürekli, "Alım satımla uğraşıyoruz. Virüsten dolayı pazarlar kapalı olduğu için alım satım yapamadık. Borçlarımızı ödeyemedik. Hayvanlar elimizde kaldı. Yem pahalı olduğu için hayvanlarımıza fazla yem alamadık. Pazarın ilk günü olduğu için biraz durgun. Halk korkudan mı gelmiyor, virüsün korkusundan bilemiyoruz. Fiyatlar aşırı yüksek değil normal. Ama alıcı yok yani. Böyle olunca biz de korktuk yani ne olacağını bilmiyoruz işin gerçeği. Kurbanı bekleyeceğiz" diye konuştu.

"Fiyatlar normal"

Canlı hayvan pazarına kurbanlık almaya gelen Mehmet Efe, "Kurbanlık almaya geldim. Fiyatlar normal her bütçeye uygun kurban var. Kendim kurban işi yapıyorum. Ahırda mallarım var. Onların fiyatını kontrol etmek için buraya kadar geldim. Şu anda durum normal, vatandaş kendini koruyor. Herkeste maske var ve alışveriş de oluyor" dedi.

Hayvan pazarlarında hareketlilik başladı

Kaynak: İHA

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