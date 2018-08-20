Hayvan Pazarlarında Bayram Yoğunluğu

Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'daki canlı hayvan pazarlarında Kurban Bayramı arifesinde yoğunluk yaşanıyor.

Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesi Umut Mahallesi'nde kurulan küçükbaş kurban pazarında arife günü hareketilik arttı. Bayrama saatler kala elindeki küçükbaş kurbanlıkları satmak için uğraşan satıcılar ile alıcıları arasında sıkı pazarlık yapılıyor.

Bütçesine göre kurbanlık alan vatandaşlar ise bayramı beklemeye başladı.

Pazara 150 koyunla gelen Musa Kasap, AA muhabirine, pazarda yoğunluğun arttığını söyledi.

Kurban Bayramı sabahı yoğunluğun daha çok artacağını ifade eden Kasap, "İnsanların çoğu hala çalışıyor. Onun için hala çoğu vatandaş kurbanını almadı. İnsanlar kurbanını sabah geliyor buradan alıyor hemen yan tarafta kesip evine götürüyor." dedi.

Yetiştiricilerden Hasan Yücelkaya da pazara dün geldiğini ve satışlardan memnun olduğunu belirterek, "Hareketlilik arttı. Tabii düne göre fiyatları biraz düşürdük. Bayramın birinci günü öğlene kadar buradayız ve fiyatlar o zamana kadar biraz daha düşer." diye konuştu.

Adıyaman

Adıyaman'da kurbanlık almak isteyenler, arife gününde kurban pazarına akın etti.

Vatandaşlar, fiyatların yüksek olmasından yakınırken, satıcılar ise fiyatların girdi maliyetlerine göre uygun olduğunu belirtti.

Kurban pazarında küçükbaş hayvanlar bin ila bin 750, büyükbaş hayvanlar ise 6 bin ila 30 bin lira arasında satılıyor.



Malatya

Malatya'daki canlı hayvan pazarında bayram arifesinde hareketlilik arttı.

Sivas, Diyarbakır, Adıyaman ve farklı illerden pazara gelen kurban satıcıları, satışlardan memnun. Pazarda alıcılar ile yetiştiriciler arasında sıkı kurban pazarlıkları da yapılıyor.

Canlı hayvan pazarına 15 büyükbaş getiren İlhan Ekici, kurban satışlarının iyi olduğunu belirterek, "15 hayvan getirdim, hepsini sattım. Geçen yılki Kurban Bayramı'na göre bu sene satışlarımız iyi." dedi.

Yetiştirici Selahattin Kanar ise pazara 13 büyükbaş getirdiğini anlatarak, "10 büyükbaş hayvan sattık. Allah bin bereket versin. 3 hayvanımız kaldı, Allah'a şükür bu sene satışlar güzel." diye konuştu.