Özellikle SAT-1 tipi şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketliliği durdurulmuştu. İllere göre değişkenlik gösteren açılış süreci, aşılama oranının %95 ve üzeri olmasıyla hız kazanacak. Yeniden açılacak pazarlarda denetimler artacak, aşı karnesi ve sağlık belgeleri kontrol edilecek. Hayvan pazarları ne zaman açılacak?

AYVAN PAZARLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye genelinde son aylarda yaşanan şap hastalığı vakaları nedeniyle geçici olarak kapatılan hayvan pazarlarının yeniden ne zaman açılacağı, üretici, besici ve satıcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta ticaretin can damarı olan bu pazar yerlerinin kapalı olması, ekonomik hareketliliği doğrudan etkiliyor.

ŞAP HASTALIĞI TEDBİRLERİ HAYVAN PAZARLARINI DURDURDU

Hayvan pazarlarının kapanmasına neden olan temel etken, bulaşıcılığı yüksek olan şap hastalığının bazı bölgelerde görülmesi oldu. Özellikle SAT-1 tipi varyantın tespit edilmesi üzerine Tarım ve Orman yetkilileri hızlı bir şekilde müdahalede bulunarak hayvan hareketliliğini durdurma kararı aldı. Bu karar, hem hastalığın yayılmasını önlemek hem de diğer bölgelere sıçramasını engellemek amacıyla alındı.

AŞILAMA ORANI YENİDEN AÇILIŞIN ANAHTARI

Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre hayvan pazarlarının yeniden açılabilmesi için bölgelerdeki aşılama oranının yüksek seviyeye ulaşması gerekiyor. Ortalama olarak %95 ve üzeri aşılama oranına ulaşan illerde, hayvan pazarlarının kontrollü olarak yeniden faaliyete geçmesi planlanıyor. Bu kapsamda il ve ilçe tarım müdürlükleri sahada aktif olarak aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

BÖLGESEL KARARLAR BELİRLEYİCİ OLUYOR

Hayvan pazarlarının açılış tarihiyle ilgili net ve tüm ülke genelini kapsayan bir takvim bulunmamakta. Bunun yerine her ilin kendi iç dinamiklerine göre karar vermesi ve Tarım İl Müdürlükleri'nin değerlendirme yaparak süreç başlatması öngörülüyor. Bu nedenle bir bölgede pazar açılmışken, başka bir bölgede hala yasak devam edebiliyor. Bu farklılık, hastalığın yaygınlığı ve aşılama düzeyiyle doğrudan ilişkilendiriliyor.

ÜRETİCİLER TEDİRGİN AMA UMUTLU

Pazarların kapalı olması, özellikle Kurban Bayramı sonrası satış yapmayı planlayan üreticileri tedirgin etti. Hayvanlarını pazarda değerlendiremeyen yetiştiriciler, alternatif satış kanalları oluşturmakta zorluk yaşadı. Ancak aşılama oranlarının artmasıyla birlikte son haftalarda bazı bölgelerde olumlu gelişmeler yaşanıyor. Üreticiler, pazarların açılmasıyla birlikte zararlarını telafi edebilmeyi umut ediyor.

DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK

Yetkililer, yeniden açılacak olan hayvan pazarlarında denetimlerin daha sıkı olacağını belirtiyor. Pazarlara girişte hayvanların aşı karnesi kontrol edilecek, gerekli sağlık belgeleri olmayan ya da karantinadan çıkmamış hayvanlara satış izni verilmeyecek. Bu uygulamayla hem hastalığın tekrar yayılmasının önüne geçilmesi hem de sağlıklı hayvan ticaretinin güvenle yapılabilmesi amaçlanıyor.

DİJİTAL TAKİP VE GÜNCELLEME SİSTEMİ DEVREDE

Hayvan hareketlerinin kontrolü amacıyla geliştirilen dijital sistemler üzerinden üreticiler, pazarın açık olup olmadığını ve hayvanlarının risk durumunu anlık olarak takip edebilecek. Bu sistemler sayesinde, pazar açılışları veya yeni yasaklar hızlıca duyurulacak ve bilgiye erişim kolaylaşacak.

SONUÇ: HAYVAN PAZARLARI KADEMELİ OLARAK AÇILIYOR

Genel tabloya bakıldığında, hayvan pazarlarının açılışı hastalığın kontrol altına alınma hızına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Aşılama süreci tamamlanan, risk seviyesi düşen illerde kademeli olarak açılışlar başlamış durumda. Ancak ülke genelinde tam anlamıyla normalleşmenin sağlanabilmesi için hem aşılama oranlarının yükselmesi hem de karantina tedbirlerinin tamamlanması gerekiyor. Tüm bu süreçte, hayvancılık sektörünün aktörleri gelişmeleri yakından takip ediyor.