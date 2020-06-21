Hayvan pazarları dezenfekte edilerek açılıyor - AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yeni tip koranavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan hayvan pazarları geçtiğimiz günlerde yeniden açıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yeni tip koranavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan hayvan pazarları geçtiğimiz günlerde yeniden açıldı.

Yaklaşak Kurban Bayramı nedeniyle yoğunlukların yaşanacağı hayvan pazarı Sandıklı Belediyesi ekipleri tarafından açılacağı günden önce yıkanarak dezenfekte ediliyor.

İl Hıfzısıha Kurulunca alınan karar neticesinde tekrar açılan hayvan pazarına gelen vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtılıyor.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ekipleri tarafından canlı hayvan pazarında dezenfeksiyon çalışmalarının hayvan pazarı kurulmadan bir gün önceden yapıldığını söyledi.

Yeni normalleşme sürecinde belediye olarak hayvan pazar yerinde gerekli tedbirleri aldıklarını kaydeden Çöl, şunları söyledi:

"Bütün hayvan yetiştiricileri, besicilerimiz ve vatandaşlarımız canlı hayvan pazarımızda maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket etmeleri gerekiyor. Sağlığımız için tedbirlerimizi elden bırakmayalım. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yoğun kalabalıkların yaşanacağı hayvan pazarında özellikle sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim."

Hayvanlarını doğal olarak yetiştirdiklerini belirten küçükbaş hayvan yetiştiricisi Kazım Yaşar, "Biz hayvanlarımızı yaylada doğal ortamlarda yetiştiriyoruz. Kışın Manisa'ya, yazın ise burada kendi bölgemizde hayvanlarımızı otlatıyoruz. Ev ortamında beslemeden doğal ortamda yetiştirerek satışını yapıyoruz. Kurbanlık keçi olur ise, 1 yaşında, 2 yaşında kurban edilebilir. Koyun ise 6 ayı geçtikten sonra annesinin boyunda ise kurbanlık olur." dedi.

Kaynak: AA