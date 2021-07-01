Hayvan pazarının gözdesi tonluk boğalar
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Hayvan pazarının gözdesi tonluk boğalar

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Ekonomi

Hayvan pazarının gözdesi tonluk boğalar Erzurum canlı hayvan pazarında 1 tonun üzerindeki kurbanlık boğalar fiyatlarıyla birbiriyle yarışıyor.

Hayvan pazarının gözdesi tonluk boğalar

ERZURUM - Erzurum canlı hayvan pazarında 1 tonun üzerindeki kurbanlık boğalar fiyatlarıyla birbiriyle yarışıyor. Araba fiyatına olan kurbanlıklar 28 bin liradan başlayıp 35 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Besiciler, yıl boyu büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları satışa çıkardı. Geçtiğimiz yıla göre kurbanlık fiyatlarının arttığı gözlenen pazarlarda, vatandaşlar kendilerine uygun kurbanlığı bulmaya çalışıyor.

Erzurum'da pazardaki en büyük ilgiyi ise 1 tona yakın veya onun üzerinde ki boğalar görüyor. Erzurum'un yaylalarında yetişen boğalara ikinci el otomobil fiyatı biçiliyor.

1 tona yakın olan boğasına 28 bin lira fiyat biçen besici İslam Yıldırım," Her yıl olduğu gibi bu yılda en çok ilgi tonluk hayvanlar görüyor. Alıcılar kilogram fiyatından hesaplayarak kurbanlarını alıyor. Daha az kilolu bir kurbana göre tonluk boğalar daha avantajlı oluyor bu yüzden en çok bu boğalar tercih ediliyor" dedi.

Hayvan pazarının gözdesi tonluk boğalar
Hayvan pazarının gözdesi tonluk boğalar
Hayvan pazarının gözdesi tonluk boğalar
Hayvan pazarının gözdesi tonluk boğalar
Hayvan pazarının gözdesi tonluk boğalar
Hayvan pazarının gözdesi tonluk boğalar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik

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