Hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor

Hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'da arefe gününde hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Adıyaman'da arefe gününde hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını kesime yetiştiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren hayvan pazarının yolunu tuttu.

Burada kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler, kendilerine ayrılan yerlerde hayvanlarını satmaya çalışıyor. Hayvan pazarlarına gelen vatandaşlar, bütçelerine uygun büyükbaş ve küçükbaş hayvan almak için pazarlık yaptı.

Kurbanlık almak için hayvan pazarına geldiğini söyleyen vatandaşlar ise "Sabahtan beri buradayız. Kurban Bayramı için hazırlık yapıyoruz. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Gayet güzel bir şenlik havası var. Bizde onun tadını yaşıyoruz o yüzden, bizde birazdan kurbanımızı alıp eve gideceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor
Hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor
Hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Demir Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Alişan Gülşen Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Arda Turan Mesut Özil Burak Elmas Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 15:53:27. #1.14#

title