Hayvan Pazarında Uygulamalı "Sahte Para" Uyarısı

Erzurum'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarındaki satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Canlı Hayvan Pazarı'nda, kurulan modern tesislerde müşteri bekleyen hayvan satıcılarını yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla broşür dağıtıp, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Yaklaşan bayram öncesi yapılan uygulamada, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi aktarıldı.

Ekipler, sahte paranın özellikleriniN yer aldığı broşürleri vatandaş ve kurban satıcılarına dağıttı.

Broşürde, "Para üzerinde parlak emniyet şeridi olup olmadığını kontrol edin, aldığınız paranın sert, pürüzlü ve üzerindeki yazıların soluk olmadığına dikkat edin, alışveriş sırasında aldığınız paranın sahte olup olmadığını kontrol edin, aynı anda gelen birden fazla müşteriye karşı dikkatli ve duyarlı olun." ifadelerine yer verildi.

Hayvan besicilerinden Muhammet Öztürk, uygulamadan çok memnun kaldıklarını söyledi.

Öztürk, bu sayede satıcı ve alıcıların bilgilendirildiğini belirterek, "Bütün vatandaşlar bu konu hakkında bilgilendirildi. Bu uygulamayla pazarda sahte para olayının önüne geçilebilir. İnşallah sahte paraları yutturamazlar. Bizlere verdikleri broşürlerin de çok faydası oluyor, insanlar okuyup bilgileniyor." dedi.

Besici Mücahit Arslan ise uygulamayla sahte paranın önüne geçileceğini ifade ederek, uygulamadan çok memnun kaldıklarını dile getirdi.