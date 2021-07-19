Hayvan pazarında son gün dampingi

Eskişehir'de Kurban Bayramına bir gün kala hayvan pazarında bulunan besiciler, fiyatları düşürürken, bin liraya küçükbaş, 5 bin liraya büyükbaş hayvan bulmak mümkün.Kurban Bayramına bir gün kala besiciler yapılan satışlardan memnun değil.

Eskişehir'de Kurban Bayramına bir gün kala hayvan pazarında bulunan besiciler, fiyatları düşürürken, bin liraya küçükbaş, 5 bin liraya büyükbaş hayvan bulmak mümkün.

Kurban Bayramına bir gün kala besiciler yapılan satışlardan memnun değil. Geçen yıllara oranla satışların düşük olması beraberinde indirimleri de getirdi. Vatandaşların büyük bir bölümünün bu yıl tatile yönlenmesi hayvan pazarını da boş kalmasına neden oldu. Bir yıl baktıkları hayvanları satmak için pazara getiren besiciler umduklarını bulamadı. Geçen yıla oranla fiyatları çok yüksek tutmayan satıcılar, yem fiyatlarının ise yüzde yüz arttığına dikkat çekti. Satışların az olmasından kaynaklı besiciler, ilk başlarda istedikleri fiyatlardan indirime gitti. Hayvan pazarına gelen müşteriler bin liraya küçükbaş, 6 bine ise büyükbaş hayvan bulma imkanına sahip. Pazarda özellikle keçiler, bin lira ile 2 bin arasında değişiyor. Büyüklüklerine göre fiyatları belirlenen kurbanlıklar bayramın 3'üncü gününe kadar alıcılarını bekleyecek. Gelen vatandaşlarla satıcılar arasından yaşanan sıkı pazarlıklarda diğer besicileri ümitlendirdi.

Hayvan pazarının durumuyla ilgili konuşan Recep Gündoğdu, "Satış yok. Piyasa çok durgun. Şimdiye kadar böyle bir Pazar görmedim. Hayvanlar ölü fiyata düştü. Vatandaş çok zor durumda." dedi.

"Bin liraya verilen hayvanlar var"

Osman Çetin isimli besici ise, yem fiyatlarının artmasına rağmen hayvan fiyatlarının geçen yıla yakın olduğunu ifade ederek, "Buradan aldığımız malın hakkı 2 bin 500 TL, ama piyasa ölü. Çok uygun fiyatlar. Bin TL'ye veya bin 200 TL'ye hayvan verenler var. Keçilere falan bin TL diyorlar. Geçen sene 80 lira olan yem, bu sene 2 katına çıkmış. Dünden belli olurdu bu pazarın hızlanacağı, dün hareket olsaydı zaten bugün de olurdu. Birinci günü de bir şey olmayacak. Vatandaşların yüzde 50'si tatile gitti. Yoksa sokakların insan dolması gerekirdi" diye konuştu.

"Vatandaşlar buruk, bizler buruğuz"

Seyitgazi ilçesinden keçilerini satmak için getiren Recep Taştan, "Bin liradan 2 bine kadar malımız bulunmaktadır. Kurbanlıklarımızı satışa sunduk. Yem pahalı, vatandaşlar buruk. Bizler buruğunuz. Devlet büyüklerimizden yem fiyatları konusunda yardım istiyoruz. Giderimiz çok, gelirimiz düşük. İndirim yapsınlar" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı