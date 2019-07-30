Hayvan pazarında polisten uygulamalı "sahte para" uyarısı

Kars'ta polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kalpazanların mağduru olmamaları için hayvan pazarındaki satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini uygulamalı anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla "Sahte Para Kurbanı Olma" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, Vali Hüseyin Atak Bulvarı'ndaki Kars Hayvan Pazarı'nda broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.

Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Ahmet Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığını ve hayvan pazarında vatandaşlara sahte para konusunda uyarılarda bulunduklarını söyledi.

Karaca, "Yaklaşan mübarek Kurban Bayramı öncesi sahte para, dolandırıcılık ve hırsızlık konularında vatandaşlarımıza yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerimiz oldu. Bayram öncesi ve süresince bu tür bilinçlendirme, bilgilendirme aktivitelerimiz devam edecek." diye konuştu.

Vatandaşların olumsuzluk gördüğü durumlarda hemen polisi araması gerektiğini dile getiren Karaca, bayramın huzur ve güven içerisinde geçmesi için yaya devriye uygulamalarına da devam edeceklerini aktardı.

Besicilerden Tansel Avınca ise polisin güzel bir uygulama yaptığını ifade ederek, "Sahte paranın ne şekilde olduğunu vatandaşlara anlatıyorlar. Ekipler bu konularda bizlere yardımcı oluyor. Pazarda maalesef sahte para oluyor. Burada sahte parayı ayırt etmek biraz zor oluyor çünkü para deste şeklinde geliyor. Bazı arkadaşlarımız bu konularda bilinçsiz. Polis ekiplerinin de bunlara fırsat vermemesi lazım. İşlerimiz iyi değil, ondan dolayı parayı geldiği gibi alıyoruz ama vatandaşların dikkatli olması lazım." dedi.

Kaynak: AA