Hayvan pazarında polisten "sahte para" uyarısı

08.08.2019 13:20

Mardin'de polis ekipleri, hayvan pazarındaki satıcılara, Kurban Bayramı öncesi mağdur olmamaları için sahte parayla ilgili bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla başlattığı çalışmada, Artuklu İlçesi 13 Mart Mahallesi'nde ki Hayvan Pazarı'nda broşür dağıtarak sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.

Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda bilgi verildi.

Polis Memuru Fevzi Kara, yaptığı açıklamada, hayvan pazarında vatandaşlara sahte para konusunda uyarılarda bulunduklarını söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşa nasıl yardımcı olabileceklerini anlattıkların aktaran Kara, şöyle konuştu:

"Satıcılara, 155'i aramaları durumunda en yakın ekibimizin hayvan pazarları çevrelerinde olduğunu, sahte paraların anlaşılacağını bilgilendirdik. Sahte paralar ile ilgili ihbarlar yapılmaya başlandı, genelde ekiplerimiz yoğun bir şekilde hayvan pazarı olduğu yerlerdedir. Geçen seneye nazaran bu sene bu vakalara daha az rastlıyoruz."

Besicilerden Mehmet Erba ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Görevlerini yapıyorlar Allah razı olsun. Daha önce hiç başıma gelmedi, inşallah gelmez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA