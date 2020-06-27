Hayvan pazarında kurbanlık almak isteyenler de satmak isteyenlerde mesafe tanımadı
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Hayvan pazarında kurbanlık almak isteyenler de satmak isteyenlerde mesafe tanımadı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yaklaşan kurban bayramı öncesinde hayvan pazarı hareketlendi.

Hayvan pazarında kurbanlık almak isteyenler de satmak isteyenlerde mesafe tanımadı
27.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:19

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yaklaşan kurban bayramı öncesinde hayvan pazarı hareketlendi. Ancak bütün dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs için sık sık yapılan sosyal mesafe uyarılarına aldırmayan vatandaşlar pazarlıklarını yine tokalaşarak yaptı.

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte hayvan pazarları da kurbanlık hayvanlarla doldu taştı. Kurbanlık bakmaya gelenler ise yapılan bütün uyarılara rağmen, sosyal mesafeye aldırış etmeden kurban Bayramında kesecekleri kurbanlıkları almanın telaşına düştü. Dünyada ve Türkiye'de binlerce insanın hayatını kaybettiği korona virüse aldırış bile etmeden alışveriş yapmaya çalışanlar kendisini riske atarak kurbanlık alma derdine düşünce ortaya yürekleri ağızlara getiren görüntüler yaşandı.

Diğer taraftan yapılan uyarılara rağmen pazarlıklarda eski usulle devam etti. El ele veren alıcı ve satıcılar, kurbanlığı istedikleri fiyata alabilmek pazarlık yaptılar araya aracılar da girince temas eden el sayıları yükseldi. Ancak korona virüs, pazarlıklara engel olamadı.

Kurban bayramı yaklaşırken korona virüsün kurbanlık satışlarını etkilemediğini ancak fiyatları etkilediğini söyleyen satıcılar "Fiyatlar geçen seneye göre makul. Satışlarımızda oluyor. Korona virüse karşı önlemlerimizi alıyoruz. Ancak kurbanlık fiyatlarını etkilemedi. Korona virüsün pazara etkisi tabii ki de var. Korona virüs kurban fiyatlarını etkilemedi. Korona virüs hayvan fiyatlarını da düşürdü. İşlerimiz bozuk" dedi.

Düzce'de hayvan pazarında kurbanlık satışları hız kazanırken, alınmayan önlemler, yürekleri ağızlara getiriyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Manşet

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