Hayvan pazarında kaçan dana ortalığı birbirine kattı
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Hayvan pazarında kaçan dana ortalığı birbirine kattı

Hayvan pazarında kaçan dana ortalığı birbirine kattıKÜTAHYA'nın Simav ilçesinde hayvan pazarında müşteri beklerken sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine katıp, 1 kişiyi yaraladı.

07.07.2020 15:12 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:18

Hayvan pazarında kaçan dana ortalığı birbirine kattı

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde hayvan pazarında müşteri beklerken sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine katıp, 1 kişiyi yaraladı. Hayvan pazarına alışverişe gelen vatandaşların yaklaşık yarım saat süren çabaları sonrası yakalanabilen dana sahibine teslim edildi.

Simav'ın Leylekkürü mevkiindeki bin dekarlık alana kurulan hayvan pazarında alıcısını bekleyen 400 kiloluk kurbanlık yerli ırkı dana ipini kopararak kaçtı. Hayvan pazarındaki diğer hayvanların arasına karışan kızgın dana, kendisini yakalamak isteyen vatandaşlara saldırdı.

Yakalama esnasında bir kişiyi yaralayan kızgın dana için vatandaşlar seferber oldu. Danayı yakalamak için kovboylar gibi boynuna kement atmak isteyen vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Kızgın boğadan nasibini almak istemeyen vatandaşların çoğu ise kendilerini hayvanların bağlandığı demir korkuluklara çıkarak korumaya çalıştı. Bu esnada bazı vatandaşlarda o anları cep telefonları görüntüledi.

Yaklaşık yarım saatlik mücadelenin ardından vatandaşlardan bir kaçının hayvanın bacağına geçirmeyi başardıkları ip sayesinde yakalanan kızgın boğa sahibine teslim edildikten sonra satışından vazgeçilerek hayvan pazarından hemen uzaklaştırıldı.

Hayvan pazarında kaçan dana ortalığı birbirine kattı

Kaynak: DHA

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