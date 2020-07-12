Hayvan pazarında el sıkışma yerine 'değnek'le anlaştılar Hayvan pazarında el sıkışma yerine 'değnek'le anlaştılar Erzurum'un Oltu ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hayvan pazarında hareketlilik yaşanmaya başladı.

Hayvan pazarında el sıkışma yerine 'değnek'le anlaştılar

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hayvan pazarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Kurban almak için pazara gelen vatandaşlar satıcılarla el sıkışmadan değnekle kurban pazarlığı yaptılar.

Oltu hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 1000 lira ile 2000 lira arası satılırken, büyük başlar 6 bin lira ile 19 bin lira arasında satılıyor. Kurban Bayramına az bir süre kala hayvan pazarında canlılık yaşanıyor. Oltu'da hafta sonu kurulan hayvan pazarında alışveriş yapanlar tokalaşıp kol sallamak yerine, değnekle kol sallayıp pazarlığı bitirdiler.

Hayvan üreticilerinden Emre Cansu, "Bu sene kurbanlık satışları hiç iyi değil, satılmıyor. Üretici hak ettiği kazancı alamıyor. Kurban alacaklar korona virüsü nedeni ile hisseye girmekten kaçınıyorlar. Tek başına da alamıyorlar. Pazara gelip bakıp bakıp gidiyorlar. Bu da hayvan üreticilerini çok zor durumda bırakıyor, yem çok pahalı" dedi.

Kaynak: İHA